Allerta Arpal: in arrivo ancora pioggia, neve e ghiaccio. Lunedì vento forte e burrasca

“Continua il maltempo sulla Liguria, seppure in maniera meno persistente dei giorni scorsi. Sta per concludersi la breve pausa di queste ore, ma è in arrivo un nuovo fronte che porterà ancora neve e ghiaccio nell’entroterra di Centro-Ponente della nostra regione, piogge diffuse con possibili locali rovesci o temporali forti, mare agitato su tutte le coste, venti di burrasca”.

Lo hanno comunicato alle 12,30 di oggi gli esperti dell’agenzia regionale Arpal.

Ecco i dettagli della nuova allerta meteo aggiornata da Arpal.

Neve. Zone D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla val Bormida) allerta gialla fino alle 8 di domani. Comuni interni zona B (parte centrale della regione) e zona E (Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia) allerta gialla fino alle 24 di oggi.

Pioggia. Zona C (estremo Levante della regione) allerta gialla su tutti i bacini fino alle 24 di oggi.

Ricordiamo la suddivisione complessiva in zone del territorio regionale.

A: lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la Valle del Centa

B: lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e alta Val Bisagno

C: lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

Previsioni meteo di Arpal.

Oggi. Progressiva ripresa delle precipitazioni da Ponente. Piogge diffuse, significative su B e C fino alla sera, anche a carattere di rovescio/temporale. Bassa probabilità di isolati fenomeni forti con locale instabilità residua anche nella fase di attenuazione serale. Deboli nevicate a tutte le quote su D, interno di B e la parte occidentale di E. Probabili gelate notturne nell’interno. Venti forti da Nord su ABDE, da Sud su C. Mare agitato, in lento e parziale calo. Disagio fisiologico per freddo su BDE.

Domani. Lento esaurimento dei fenomeni con ancora la possibilità di deboli e locali precipitazioni. Residua bassa probabilità di isolati fenomeni temporaleschi forti (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Possibili deboli nevicate su D. Gelate diffuse nel corso della notte. Venti fino a forti o di burrasca settentrionali. Locali condizioni di disagio fisiologico per freddo. Mare agitato.

Lunedì 4. Venti ancora forti o di burrasca da Nord nelle prime ore, in progressivo e parziale calo. Temperature stazionarie nell’interno determinano ancora probabili condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio. Mare ancora agitato al largo, con possibili sconfinamenti sulla costa di A, in progressivo calo. Locali condizioni di disagio fisiologico per freddo.

“La scorsa notte – hanno aggunto i responsabili di Arpal – si sono registrate piogge diffuse al più moderate su tutta la regione, con cumulate sulle 12 ore di circa 150 mm nell’alta val di Magra e circa 175 mm in val d’Aveto. Il colmo di piena del Magra è transitato alla foce questa mattina intorno alle 05.30, registrando un’altezza massima di 1.92 m, a 8 cm dal primo livello di guardia. In mattinata alcune celle temporalesche hanno interessato nuovamente la città di Genova e il levante ligure. Cresciute le temperature minime notturne: nei capoluoghi Imperia 8.1ºC, Savona 4.2°C, Genova 6.5ºC, La Spezia 10.2°C. Minima assoluta a Poggio Fearza (Im) e Calizzano (Sv) con -3.6°C: il vento da Sud ha alzato i valori termici praticamente ovunque in costa, mentre permangono alcune aree più fredde nell’interno, dove potrebbe ricominciare a nevicare”.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome).