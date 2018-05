Stava passeggiando in via Teglia quando alla vista della volante in transito ha accelerato il passo cercando di nascondersi. Ma questa mossa non è sfuggita agli agenti che lo hanno fermato per un controllo.

Gli accertamenti sul suo conto hanno permesso di scoprire che doveva espiare la pena di 3 mesi di reclusione per lesioni per un fatto commesso a Genova nel 2003.

Così per un 44enne algerino si sono aperte le porte del carcere.