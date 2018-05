Il Capitano dell’Esercito Elisabetta Trenta Ministro della Difesa del Governo Conte

ROMA 24 MAG. Analista nei temi della difesa e della sicurezza, con il grado di Capitano della Riserva Selezionata dell’Esercito e vice direttore del Master in Intelligence e Sicurezza della Link Campus University, Elisabetta Trenta e stata scelta già da febbraio dal leader di M5S per reggere il Ministero della Difesa del possibile…forse probabile nuovo Governo del Premier Conte oggi incaricato con scelta di riserva dal Presidente Mattarella.

Ad annunciare il suo nome, insieme a quello dell’intera squadra di governo, è stato ieri l’ormai ex candidato “passo indietro” Luigi Di Maio.

Lady di ferro, con un grande avvenire dietro alle spalle, appena cinquant’anni, la Trenta ha servito in Iraq tra il 2005 e 2006 come “political advisor” del Ministero degli Esteri, in Libano nel 2009 come “country advisor” per il Ministero della Difesa nella missione Unifil, ed è stata responsabile di un progetto in Libia per il reintegro degli ex-combattenti. Attualmente lavora all’Università Link Campus dove è responsabile dei progetti speciali, coordina il Master in Intelligence e Sicurezza di cui è vice direttore, ed è consigliere scientifico del master sui fondi strutturali.

“Sono soprattutto una “programme manager” – spiega nel proprio video di presentazione – e con SudgestAid (un’organizzazione non-profit) da vent’anni mi occupo di progetti di cooperazione in aree difficili, in particolare in Paesi “post-conflict”.

Giornalista pubblicista dal 1991, la Trenta è inoltre collaboratrice e analista del Centro Militare di Studi Strategici (Cemiss) per cui, a settembre 2017, ha pubblicato una ricerca dedicata alla guerra per procura. Laureata in Scienze Politiche indirizzo economico, ha conseguito i master di secondo livello in International development presso la scuola di management “STOA’”.

Conoscitrice del mondo della difesa, dalle missioni internazionali alla cyber-security, la Trenta milita nel Movimento dal 2013. Candidata al Senato nel collegio plurinominale Lazio 2, spera di portare nella scena politica “i valori della competenza, il senso del dovere, l’attenzione ai temi della sicurezza e del territorio, e della valorizzazione del ruolo internazionale dell’Italia”. Scorrendo i suoi profili social emerge l’attenzione ai temi della difesa e ai suoi rappresentanti istituzionali, con retweet di quanto pubblicato dallo Stato Maggiore della Difesa o dalla Polizia di Stato.

Taggando la Professoressa Paola Giannetakis (indicata tempo fa da Di Maio come Ministro dell’Interno ora in predicato ad appannagio di Matteo Salvini), il 20 febbraio scorso a due settimane dalle elezioni, scriveva: “Oggi il campo di battaglia non è più su un fronte lontano da noi, ma è nelle città e non penso solo al rischio terrorismo, ma anche agli attacchi cyber, che potrebbero colpire infrastrutture essenziali per il Paese, o ai disastri ambientali, agli incidenti industriali che, seppur riguardanti la safety, hanno imminenti ricadute sulla security. Se il possibile nuovo Governo in stato embrionale da oggi pomeriggio con l’affidamento dell’incarico a Premier dato da Mattarella al Professor Giuseppe Conte, la Trenta sostituirà ilMinistro Roberta Pinotti, targata Pd.

Marcello Di Meglio