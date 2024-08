Dalle 21.30 circa, in Albaro il semaforo all’incrocio tra via Righetti – Don Minzoni – via Guerrazzi- via Galli e via Campanella risulta lampeggiante.

Si tratta di un brutto incrocio prestare attenzione.

Aggiornamento

Sul posto è giunta la polizia locale nel parcheggio dello Stafio del nuoto.