Albaro abbandonato, Bucci: ora dopo 14 anni iniziati lavori restyling Scalinata Borghese

“Quattordici anni dopo la richiesta di un privato al Comune di Genova per il project financing, che riqualificherà Scalinata Borghese, oggi ci siamo. Lo scorso anno abbiamo preso in mano la pratica e accelerato il processo per arrivare a vedere oggi i cantieri avviati. In bocca al lupo al gruppo Viziano che ha scommesso su questo gioiello .Presto la città potrà riappropriarsi di un luogo magnifico”.

Lo ha dichiarato oggi il sindaco Marco Bucic che ha visitato il nuovo cantiere di Scalinata Borghese, sopra piazza Tommaseo, nel quartiere di Albaro.

Degrado in Albaro, Fanghella: domani partono lavori restyling Scalinata Borghese