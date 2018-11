Si punta al quinto successo in cinque gare

L’Entella torna in campo, dopo l’importante successo di lunedì scorso sul terreno del Pontedera. Al Comunale (domenica, ore 16.30) arriva l’Alessandria, blasonata formazione che in questa stagione sta però trovando qualche problema di troppo. Non per questo è una partita da prendere sottogamba per i biancocelesti, più che mai determinati a trovare con i grigi la quinta vittoria su cinque gare giocate.

Tra l’altro, con la partita di domenica partirà un autentico tour de force per i biancocelesti, visto che Belli e compagni dovranno giocare 9 gare in 27 giorni! Una follia, ma è il risultato della gestione altamente deficitaria della Lega e degli enti preposti che con il caso-ripescaggi hanno fatto ridere il mondo intero; l’Entella purtroppo ne sta pagando le conseguenze.

Contro i grigi non ci sarà il centrocampista Andrea Paolucci, che si è beccato il cartellino rosso a Pontedera; il Giudice Sportivo lo ha fermato per un turno.

Del momento biancocelesti e della partita contro l’Alessandria ha parlato a TuttoEntella.com il difensore Francesco Belli, autore di due reti in questo inizio di campionato: “La gara con l’Alessandria? Da quello che abbiamo potuto vedere in questa prima fase di torneo – ha detto Belli – tutte le partite sono difficili, in quanto tutte le squadre si chiudono bene lasciandoci di più il pallino del gioco ma ripartendo per farci male. L’Alessandria è un’ottima squadra, ma noi dobbiamo essere concentrati come sempre ed essere consapevoli di affrontare un avversario valido. Per ciò che concerne la lotta promozione, difficile dare dei giudizi, perché non abbiamo affrontato molte gare. Se guardo la classifica dico Piacenza, Carrarese ed Arezzo. Se invece analizzo le altre formazioni, ci sono anche Pro Vercelli, Novara e Siena, senza dimenticare il Pisa che abbiamo già affrontato. UN campionato sicuramente incerto e durissimo”.

Intanto con il Pontedera tornato in campo, seppure in panchina, il portiere Paroni. Ad Alessandria lo ricordano con piacere, visto che quando giocava con i grigi (2012) in una semifinale playoff di serie C2 contro il Casale segnò il gol del successo.

“Fu una cosa estemporanea per un portiere – ricorda Paroni – ma che mi diede grande felicità. Contro i miei ex compagni sarà una partita difficile e sappiamo di non dover essere presuntuosi e di affrontare una squadra che, seppur ringiovanita, negli ultimi anni si è rivelata importante per la categoria. Ma noi vogliamo proseguire sulla nostra strada”.

Ad arbitrare al Comunale sarà il signor Andrea Zingarelli della sezione di Siena, coadiuvato da Stefando Rondino di Piacenza e da Costin Del Santo Spataru di Siena.

Al Comunale è atteso una massiccia affluenza di pubblico, alcuni in arrivo anche dalla città piemontese.

