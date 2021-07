Al via oggi la reciprocità vaccinale tra Liguria e Lombardia

Le prenotazioni avvengono collegandosi sui relativi siti

Parte dalle ore 12 di oggi venerdì 30 luglio la reciprocità vaccinale tra Liguria e Lombardia. Per il Piemonte era partita l’1 luglio.

A partire dalle ore 12 di oggi 30 luglio 2021, se sei un cittadino lombardo e hai programmato un soggiorno estivo di almeno due settimane consecutive in Liguria, potrai prenotare la somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid 19 (richiamo) in un centro vaccinale ligure. Stessa cosa per i lombardi che hanno prenotato un soggiorno in Liguria per due settimane di fila.

Dal 1° luglio è attiva tale reciprocità vaccinale anche con il Piemonte.

Alcune semplici consigli per la reciprocità vaccinale

il soggiorno in Liguria deve avvenire a scopo turistico e per una durata di almeno due settimane consecutive

all’appuntamento dovrai avere con te l’attestazione della prima dose ricevuta e dare il consenso al trattamento dei dati

per i minori di 18 anni, il consenso alla vaccinazione è espresso dai genitori / altri soggetti titolari della potestà genitoriale. Il giorno dell’appuntamento è necessario sia presente almeno uno dei genitori / altro soggetto titolare della potestà genitoriale, che dovrà consegnare delega scritta dell’altro soggetto titolare della potestà genitoriale corredata da copia di documento di identità o dichiarazione di esercitare da solo la potestà genitoriale stessa e firmare davanti al medico il consenso al vaccino Pfizer.

Al momento della prenotazione ti verrà proposto un centro vaccinale in grado di offrire lo stesso tipo di vaccino della prima dose.

Se hai fatto AstraZeneca ti verrà data la possibilità di scegliere di procedere con AstraZeneca o di passare ad un vaccino mRNA (Pfizer o Moderna).

La prenotazione dei soggetti allergici gravi in Liguria segue un iter dedicato.

I centri vaccinali proposti con il sistema di prenotazione online non garantiscono il percorso in ambiente protetto indicato alla somministrazione del vaccino nei sopracitati soggetti.

Se sei allergico grave il consiglio è di concludere il ciclo vaccinale dove è stato iniziato e, in caso, di segnalare accuratamente la propria situazione clinica al momento dell’appuntamento.

Come prenotare

Se sei un ligure in vacanza in Lombardia puoi prenotare su: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

Se sei un lombardo in vacanza in Liguria, puoi prenotarti dalle 12 su: http://prenotovaccino.regione.liguria.it

Inserisci il tuo codice fiscale e le ultime cinque cifre della tessera sanitaria in corso di validità.

Attenzione: chi ha rinnovato o richiesto un duplicato della Tessera Sanitaria potrebbe dover attendere 48 / 72 ore prima di procedere alla prenotazione.

In alternativa, potrà utilizzare il numero della Tessera Sanitaria scaduta o smarrita che può essere sempre recuperato accedendo all’area riservata sistemats1.sanita.finanze.it

Ti verrà chiesto di indicare un numero di cellulare per comunicazioni di servizio.

La prenotazione può essere fatta anche da una persona di fiducia, è sufficiente che abbia la tua tessera sanitaria.

Ricordati di scaricare il promemoria dell’appuntamento o di segnare tutti i dati di riepilogo.

In fase di prenotazione, ti invitiamo a scorrere per intero la pagina con l’elenco dei centri vaccinali e delle farmacie che ti verrà proposto, così da avere completa visione dell’offerta disponibile.

Se il tipo di vaccino somministrato è AstraZeneca o Johnson & Johnson è segnalato esplicitamente con apposita dicitura “ASTRAZENECA” o “JJ”. In assenza di segnalazione il vaccino somministrato è Pfizer o Moderna.