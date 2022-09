Al via oggi il 62° Salone Nautico Internazionale di Genova

Presso l’area dell’ex Fiera, in Darsena e nel Padiglione Blu dal 22 al 27 settembre 2022

Al via tra qualche ora al 62° Salone Nautico Internazionale di Genova. Sarà la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, in programma alle ore 10.30 presso la Terrazza del Padiglione Blu, con lo spettacolare passaggio del cacciatorpediniere della Marina Militare Caio Duilio, e i saluti delle autorità aperti dal Sindaco di Genova Marco Bucci e chiusi dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Il Convegno Inaugurale “Industria nautica: crescere in Italia, conquistare il mondo” traccerà la rotta di eccellenza, innovazione e sostenibilità da Genova per il made in Italy di una industria, quella nautica, tra quelle che meglio ha reagito alle criticità internazionali.

Dopo l’apertura di Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria e di Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, sono previsti gli interventi di Carlo Maria Ferro, Presidente ICE Agenzia, Marcello Minenna, Direttore Generale Agenzia delle Dogane e Monopoli, Marco Fortis, Vice Presidente Fondazione Edison, Lorenzo Tavazzi, Partner at The European House-Ambrosetti, con le conclusioni di Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria e di Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili. A moderare l’incontro il giornalista Antonio Macaluso.

Alle ore 14.15, presso la Sala Forum del Padiglione Blu, si terrà l’atteso appuntamento con la V edizione del BOATING ECONOMIC FORECAST, con la presenza di Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica, Stefano Pagani Isnardi, Responsabile Ufficio Studi Confindustria Nautica, Marco Fortis, Vicepresidente Fondazione Edison – docente di Economia Industriale e Commercio Estero all’Università Cattolica e Domenico Sturabotti, direttore di Fondazione Symbola.

La Tavola rotonda avrà come ospiti Carlo Maria Ferro, Presidente ICE Agenzia e Andrea Benveduti, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Liguria.

Durante il convegno sarà presentata la nuova edizione della Nautica in Cifre – LOG, l’Annuario statistico realizzato dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in partnership con Fondazione Edison, che si fregia del patrocinio dal Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili. Il rapporto, giunto alla 43ª edizione, fornisce a imprese, istituzioni e operatori i dati di settore e le analisi fondamentali per approfondire il quadro economico dell’industria italiana della nautica di diporto. Nel corso dell’incontro verrà inoltre fornita un’anteprima sui dati della filiera nautica elaborati da Fondazione Symbola.

A seguire nella Sala Forum, a partire dalle ore 15:30, prenderà il via il Convegno “Nautica, Fisco e Dogane”, il tradizionale incontro per fare il punto sulla normativa fiscale, doganale e di settore a cura di Confindustria Nautica con Andrea Maria Zucchini, Direttore centrale Dogane, Anna Luigia Cazzato, Capo settore Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale, Sara Armella Studio legale Armella & Associati, Ezio Vannucci Moores Rowland Partners e Maurizio Balducci Vice Presidente di Confindustria Nautica. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista Antonio Macaluso.

Sempre il 22 settembre avranno inizio gli appuntamenti del palinsesto degli eventi presso l’Eberhard & Co. Theatre, a partire dalle ore 14:30 con l’appuntamento organizzato dal Distretto del Design di Genova e, a seguire, la Conferenza del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Il programma degli eventi della giornata odierna

Internet: https://salonenautico.com/