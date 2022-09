Al via l’iniziativa “Basko per il Gaslini”

Genova – Basko, l’insegna di supermercati del Gruppo Sogegross, lancia una nuova iniziativa, a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova: per ogni litro di “Latte 100% Ligure Piemontese” acquistato nei propri punti vendita e online dal 5 settembre, Basko donerà infatti al Gaslini 0,10 euro (0,05 euro per la confezione da mezzo litro): la cifra raccolta sarà investita in diverse aree di attività e competenza, come accoglienza, attrezzature tecnologiche e diagnostiche, miglioramento dell’ambiente ospedaliero e delle prestazioni, nonché a supporto della Ricerca sanitaria e scientifica.

Anche in questa occasione, Basko conferma l’impegno del Gruppo Sogegross nel sostenere e valorizzare le eccellenze del territorio in cui l’azienda è nata e dove affondano le sue radici.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di una realtà preziosa, una Istituzione come l’Istituto Giannina Gaslini, nato a Genova e con una vocazione clinica e scientifica di livello internazionale – commenta Giovanni D’Alessandro, Direttore Canale Basko – con questa iniziativa vogliamo consolidare il legame e il rapporto di cura con il nostro territorio e i suoi cittadini, che sono sempre al centro della nostra attenzione. È un’iniziativa di cui andiamo fieri e orgogliosi, con una grande rilevanza sociale”.

L’iniziativa si collega al progetto “Latte 100% Ligure Piemontese”, rivolto al territorio e le sue tradizioni: attraverso disciplinari precisi e controllati, Basko valorizza il lavoro degli allevatori liguri e piemontesi, tutelando i territori e assicurando la qualità dei prodotti, nel rispetto del benessere animale.

“Il progetto ‘Latte 100% Ligure Piemontese’, che nasce come progetto regionale di sviluppo della produzione del territorio ligure, estesa poi anche al Latte Piemontese, mette a valore la sostenibilità della filiera produttiva – continua D’Alessandro – abbiamo innalzato il livello degli standard di qualità che richiediamo ad allevatori e caseifici, per garantire ai nostri clienti, oltre all’ottima qualità dei prodotti, anche le condizioni di benessere animale che permettono di produrre alimenti migliori e più sani”.

L’iniziativa è realizzata anche grazie al contributo dell’azienda Latte Alberti, partner industriale del Progetto.

Per tutta la durata dell’iniziativa, che si svilupperà nel prossimo anno, Basko coinvolgerà i propri Clienti aggiornandoli sui risultati della raccolta dei contributi.

Ospedale Giannina Gaslini, l’ospedale che cura i bambini

Il Gaslini è un Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Inizia la sua attività nel 1938 per un atto d’amore e di solidarietà del senatore Gerolamo Gaslini che, in ricordo la figlia morta in tenera età, si assegna la missione di progettare e realizzare un grande ospedale pediatrico europeo a forte vocazione scientifica per assicurare all’infanzia la migliore assistenza possibile, sostenuta dalla ricerca più innovativa.

Fin dalla sua fondazione Gerolamo Gaslini organizza all’interno dell’Istituto la presenza dell’Università di Genova con le proprie cattedre di pediatria al fine di assicurare all’assistenza il supporto qualificato della ricerca e della formazione delle nuove generazioni di pediatri, di infermieri e tecnici. Questo forte orientamento alla formazione porta il Gaslini a realizzare, negli anni, molte e importanti iniziative: la scuola delle Vigilatrici d’infanzia, i vari gradi di scuola in Ospedale, i corsi universitari e i dottorati, il Centro Internazionale di Studi e Formazione CISEF Gaslini. Nel 1959 l’Istituto viene formalmente riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, riconoscimento sempre confermato negli anni successivi.

Il Gaslini è oggi un policlinico (20 padiglioni su 73 mila metri quadri di estensione) con una vocazione ospedaliera e scientifica di livello internazionale. Nell’offerta sanitaria integrata dell’ospedale genovese sono presenti, ai massimi livelli delle competenze e delle pratiche cliniche e scientifiche, tutte le specialità pediatriche e chirurgiche. Di altissimo livello sono anche i laboratori scientifici e le cattedre universitarie convenzionate – molte delle quali con specifiche scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento.

Tutto questo integrato, in un moderno Children’s Hospital, in un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e in un ospedale di ricerca e insegnamento. Il Gaslini opera in un territorio, la Liguria, caratterizzato da una demografia con una forte percentuale di anziani ed una bassissima natalità. Questo fatto ha storicamente stimolato la vocazione nazionale e internazionale dell’Ospedale che, infatti conta, nei suoi circa 30 mila ricoveri annui e 550 mila prestazioni ambulatoriali annui, circa del 42% delle provenienze extra regionali e circa 200 pazienti che arrivano da oltre 70 Paesi del mondo.

Con i suoi circa 1800 addetti e un valore delle produzione di circa 166 milioni di euro (nel 2018) l’Istituto Gaslini è certamente una delle imprese più grandi ed importanti della regione a cui conferisce un indotto importantissimo sia in termini materiali, sia in quanto a reputazione e visibilità. Rilevantissimo, poi, è il profilo scientifico: 2 corsi di laurea, 1 dottorato di ricerca, 422 pubblicazioni, IF Ministeriale 1644, mentre sono 365 i Top Italian Scientists dell’Istituto Gaslini. Gaslini è anche il nome di un “sistema” formato, oltre che dall’Istituto Giannina Gaslini, dalla Fondazione Gerolamo Gaslini e dall’Associazione Gaslini Onlus (www.gaslini.org)

Basko

Nata nel 1987, l’insegna Basko (supermercati e canale e-commerce www.basko.it) rappresenta il core business del Gruppo Sogegross, sia per il fatturato – circa 359 milioni di euro nel 2021 – che per la propria filosofia innovativa di massima attenzione al cliente e personalizzazione del servizio. Grazie a uno strutturato progetto di espansione e di riqualificazione dei propri punti vendita, la rete Basko oggi comprende circa 60 supermercati, con superfici tra i 500 e i 3.000 m², prevalentemente dislocati in Liguria e con una presenza importante anche in Piemonte e nelle altre regioni del Nord-ovest, con circa 1.500 dipendenti.

Sogegross, cento anni di storia genovese

Con circa 270 punti vendita e 2.700 addetti, il Gruppo Sogegross è tra i primi dieci operatori privati italiani della grande distribuzione organizzata, con una presenza capillare in tutte le tipologie di canale distributivo: cash&carry (marchio GrosMarket), supermercati e superstore (marchio Basko), soft discount (marchio Ekom, sia di proprietà diretta del Gruppo che in franchising), supermercati e superette in franchising (marchio Doro), e-commerce (www.basko.it e grosmarket.it). Il Gruppo Sogegross nasce a Genova nel 1920 su iniziativa della famiglia Gattiglia. Il centro direzionale e logistico si trova a Genova Bolzaneto. Per info: www.sogegross.it