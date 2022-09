Domenica prossima la 78a edizione del Miglio Marino di Sturla

Saranno oltre 400 gli iscritti alla 78a edizione del Miglio Marino di Sturla, organizzato per la prima volta dalla Sportiva Sturla nel 1913 e in programma domenica prossima insieme al 41° Piccolo Miglio, gara di 1000 metri in mare per Esordienti e Ragazzi.

Si ripeterà la sfida tra Davide Damonte Cola (RN Arenzano) e Stefano Ghisolfo (RN Spezia), primo e secondo classificato a livello assoluto nel 2021. Il ruolo del terzo incomodo potrebbe esser recitato dall’esperto Fabrizio Monti (Tirrenica Nuoto), vincitore nel 2017 e nel 2019. Attenzione, in campo femminile, alla partecipazione di Valentina Norero (Nuotatori Genovesi), già vincitrice nel 2018. I partecipanti, oltre che da tutta la Liguria, provengono anche da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Veneto. “Siamo soddisfatti dell’attenzione che ogni anno le società natatorie di Nord e Centro Italia riservano alla nostra classicissima – afferma Giorgio Conte, presidente della Sportiva Sturla – Dopo il Trofeo Panarello, il nostro staff sarà nuovamente messo alla prova e, quindi, ringrazio anticipatamente tutti i nostri volontari oltre a partner e sponsor vicini ancora una volta alla nostra Sportiva Sturla”.

Sono oltre 120 gli amatori già iscritti alla competizione ma, a differenza di Piccolo Miglio, agonisti e Master, in questo caso le iscrizioni saranno aperte anche sul campo gara domenica mattina dalle ore 10. La 78a edizione del Miglio Marino di Sturla sarà impreziosita dalla presenza di Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni. Ai vincitori del Miglio Marino e del Piccolo Miglio, andrà una medaglia in oro come per tradizione.

Il primo Miglio Marino di Sturla risale al settembre 1913 quando il fondista Enrico Rossi organizzò la sfida tra il giovanissimo Salvatore Cabella (nato a Sturla), ottimo portiere di pallanuoto alle Olimpiadi di Anversa 1920, e il campione Malito Costa (Argus Santa Margherita Ligure). Il programma prevede alle 9:30 la cerimonia di commemorazione dela lapide del campione Enrico Rossi davanti al Civico 3 di Via del Tritone. Alle 10:30 scatterà il via del Piccolo Miglio Marino, alle 12:30 il Miglio Marino per le categorie Amatori e non tesserati FIN. La partenza degli agonisti sarà alle 15, seguita dai Master (15:45).

Il Miglio Marino di Sturla, patrocinato da FIN, Coni e Municipio Levante, è sostenuto da Cressi (main sponsor), Esaote, Panarello, Granosalis, Tossini, Timossi, Latte Tigullio, Pesto di Prà, Cellini, Pastificio Alta Valle Scrivia, Credem, Studio Gerbino, Coop, Maruzzella e MP Fun & Sport. Affiancano la Sportiva Sturla anche le seguenti realtà sportive: USE Ciappeletta,CV Vernazzolesi, CN Sturla, USS Gonzatti, Dinghy Snipe Club, Canoa Verde e Pesca Club Quarto.