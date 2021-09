Al via la Giornata del Panorama 2021 giunta all’ottava edizione. Torna l’evento dedicato all’osservazione attenta e consapevole del paesaggio.

Al via la Giornata del Panorama 2021, evento del FAI.

Domenica 12 settembre 2021 la Giornata del Panorama

In Liguria all’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE) e a Podere Case Lovara a Punta Mesco a Levanto (SP).

Info e prenotazione obbligatoria su www.giornatadelpanorama.it

Torna anche quest’anno, ulteriormente ampliato nella proposta e nella copertura geografica, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo Ambiente Italiano dedicato ai panorami italiani e alla promozione della loro conoscenza, organizzato in collaborazione con Fondazione Zegna.

Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari;

oltre a essere in molti casi ambienti di vita quotidiana ed è importante raccontarne il valore storico, culturale, ambientale e sociale per rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini e per sensibilizzarli sulla tutela dei beni comuni.

Domenica 12 settembre 2021

In occasione dell’ottava edizione della “Giornata del Panorama”, il FAI inviterà il pubblico a “guardarsi intorno” con attenzione;

a far spaziare lo sguardo e ad apprezzare con maggiore consapevolezza la bellezza dei paesaggi che si possono ammirare da tredici suoi Beni in dieci regioni:

Castello di Avio a Sabbionara di Avio (TN), Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Villa Flecchia e Collezione Enrico a Magnano (BI), Torre del Soccorso a Tremezzina, località Ossuccio (CO),

Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE), Podere Case Lovara a Punta Mesco, Levanto (SP), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), Bosco di San Francesco ad Assisi (PG),

Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) e Batteria Militare Talmone a Punta Don Diego, Palau (SS).

A questi si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI.

Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di piacevole svago;

ma anche e soprattutto attività culturali, con passeggiate e visite guidate che avranno come protagonista indiscusso il patrimonio di ambiente e paesaggio dentro e fuori questi siti, fatto di mare, monti, borghi, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e di fauna.

Una vera e propria immersione in 14 affascinanti paesaggi dalle peculiarità uniche.

Potranno essere guardati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino” seguendo, se lo si vorrà, gli itinerari guidati o suggeriti e che toccheranno i principali luoghi di interesse di ciascun territorio.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite il sito www.giornatadelpanorama.it, dove sarà possibile consultare il programma completo, con orari e costi delle attività.

In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

In Liguria la scelta si raddoppia, tra il panorama del Promontorio di Portofino e quello delle Cinque Terre.

All’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE), in compagnia delle guide del Parco di Portofino, si svolgeranno delle passeggiate naturalistiche adatte a tutti – alle ore 11.45 e alle 15.30 – alla scoperta del Parco e dell’Area marina protetta di Portofino.

Un’occasione per conoscere la vegetazione che contraddistingue il panorama di questa parte del promontorio che ispirò il pittore divisionista Rubaldo Merello, imparando a riconoscere, ad esempio, i caratteristici pini d’Aleppo da quelli domestici o da pinoli.

Un altro percorso in compagnia dell’architetto Alessandro Capretti, Direttore dell’Abbazia, approfondirà l’evoluzione storica e architettonica dell’Abbazia e del Borgo di San Fruttuoso, alle ore 13 e alle 15.

Con l’ausilio di fotografie e cartoline della fine dell’Ottocento e dei primi del Novecento si potrà osservare come sia cambiata la percezione del panorama a seguito degli interventi antropici e degli eventi naturali che hanno contraddistinto oltre mille anni di storia di questo luogo meraviglioso.

Le passeggiate naturalistiche, in collaborazione con Ente Parco di Portofino, sono gratuite e dedicate agli iscritti FAI, con la possibilità di iscriversi in loco.

Per le visite di taglio storico invece i prezzi del biglietto saranno i seguenti:

intero € 13,50; ridotto (6-18 anni) e studenti fino a 25 anni € 10; iscritti FAI e residenti Comune di Camogli € 6.

Con il Patrocinio del Comune di Camogli.

Il paesaggio storico delle Cinque Terre sarà invece il fulcro della visita a Podere Case Lovara a Levanto (SP).

Qui dalle ore 10 alle 17 si susseguiranno le visite atte a illustrare il progetto di recupero del FAI di un modo agricolo secolare che rischiava l’oblio.

La visita consentirà di scoprire le coltivazioni di ulivi, viti, alberi da frutto e orti nonché l’opera di manutenzione giornaliera e cura costante che queste richiedono:

passeggiando nella proprietà sarà possibile conoscere e riconoscere le specie botaniche presenti in loco, tra aree boschive a lecci e pini alternate a zone di macchia mediterranea, e un approfondimento sarà anche dedicato all’allevamento delle api.

La scoperta del paesaggio proseguirà inoltre fuori dal Bene, lungo il sentiero che conduce al culmine di Punta Mesco (circa 1 km di mini-trekking), dove emergono i resti del Monastero di Sant’Antonio e della base semaforica della Marina Militare.

Indispensabili calzature da trekking, copricapo, almeno 1 litro d’acqua a testa, colazione al sacco e crema solare.

Contributo richiesto per la sola visita del Podere:

Intero: € 6; Iscritti FAI e Ridotto (6-18 anni) € 3; Biglietto Famiglia € 10; Tavolo da picnic € 10; Contributo per il mini-trekking che comprende anche la visita al Podere: Intero € 10; Iscritti FAI e Ridotto (6-18 anni) € 5; Biglietto Famiglia € 15.

Un ringraziamento speciale a Fondazione Zegna che è partner della ottava edizione della “Giornata del Panorama”.

Il calendario degli Eventi nei Beni FAI 2021 è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI;

al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Delicius.

Essa rinnova il sostegno al FAI affiancandosi per la prima volta al progetto, e di Pirelli che conferma per il nono anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI.

Per partecipare alla GIORNATA DEL PANORAMA è obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni su programma e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni:

www.giornatadelpanorama.it

N.B. Il programma degli appuntamenti può subire variazioni.

In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

MODALITÀ DI VISITA IN SICUREZZA ALL’INTERNO DEI BENI DEL FAI

In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l’accesso a tutti i Beni FAI è possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

La certificazione verde è richiesta anche per l’ingresso ai Beni di carattere naturalistico.

Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza interpersonale o fisica.

In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci.

Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto.

Sarà d’obbligo essere dotati di mascherina per accedere ai Beni. Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente l’appuntamento, i partecipanti che avranno effettuato la prenotazione riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso:

riceveranno anche un link da cui scaricare materiali di supporto alla visita nel Bene, a cura dell’Ufficio Affari Culturali FAI.

Gli stessi materiali, che non saranno più distribuiti in formato cartaceo, saranno accessibili in loco su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta;

nei negozi FAI i clienti dovranno indossare la mascherina, e saranno a disposizione guanti monouso, qualora fossero preferiti all’igienizzazione delle mani.

Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori.

L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.