Genova. Torna a Nervi il “Festival Internazionale del Balletto e della Musica di Nervi” edizione 2020.

La prima serata venerdi 17 luglio, conclusione il 2 agosto.

Nel corso delle serate, spettacoli per tutti i gusti, dalla musica al teatro alla danza di livello assoluto.

Tanti i grossi nomi che hanno aderito, sotto l’egida – che è una garanzia – del Teatro Carlo Felice. Nel programma troviamo grandi nomi dalla caratura internazionale, come Mario Biondi, il cantautore Roberto Vecchioni, il pianista Giovanni Allevi ed il funambolico trasformista Arturo Bracchetti. Un’occasione, oltre di assistere a spettacoli di grande valore, anche per godersi il fresco del Parco di Nervi.

Questo il programma dettagliato di tutte le serate:

Venerdi 17 luglio, con Mario Brunello, Beatrice Rana e l’Etoiles International; sabato 18 luglio “Mario Biondi in concerto”; sabato 19 luglio Beppe Gambetta in concerto “”Dove tua u vento”; martedi 22 luglio Roberto Vecchioni in concerto; mercoledi 22 luglio Trio De Piscopo-Moroni-Zunino in concerto; Giovedi 23 luglio Arturo Brachetti in “Arturo racconta Brachetti”; venerdi 24 luglio “Giovanni Allievi al piano, concerto”; domenica 26 luglio Fabio Armillato in “Recital CanTango”, mercoledi 29 luglio Eleonora Abbagnato in “Love”; sabato 1° agosto “Le creature di Prometeo / Le creature di Capucci”; domenica 2 agosto serata finale con “Werther, melologo” con l’Orchestra del Carlo Felice.

Ricordiamo che per entrare, provvisti di biglietto, ci saranno da osservare le consuete semplici regole e cioè: 1) obbligo della mascherina fino a nuove disposizioni; 2) Accesso non consentito a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19; 3) Accesso non consentito a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5 gradi (viene effettuata la misurazione della temperatura prima di entrare); 4) Occorre compilare un modulo di certificazione da consegnare al personale all’atto della esibizione del biglietto (dal sito del Festival è possibile scaricare il modulo).

Gli spettacoli in caso di maltempo non verranno annullati prima dell’orario di inizio previsto. Qualora le condizioni meteo non consentano il regolare svolgimento degli spettacoli, il Teatro Carlo Felice, che è l’organizzatore, può posticipare fino a 60 minuti l’orario di inizio della rappresentazione. Trascorsi i 60 minuti permanendo le condizioni di maltempo, lo spettacolo si ritiene annullato dando così diritto al rimborso del biglietto.

Serate da non perdere per genovesi e turisti in questo periodo in Liguria!

Franco Ricciardi