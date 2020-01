Al via da oggi i saldi invernali in Liguria, parcheggi gratis a Genova

Da oggi, sabato 4 gennaio, partono in Liguria, come in altre regioni, i saldi invernali.

La stagione degli sconti potrebbe rivelarsi più fiacca dell’anno passato, con Federconsumatori che prevede una flessione degli acquisti dell’1,3% rispetto ai saldi 2019, mentre il Codacons si aspetta un “flop totale” con un -10%.

Le famiglie, come è già avvenuto per le spese natalizie, sono più propense a risparmiare, ma a incidere in modo consistente è stato l’ ‘effetto Black Friday’ che di anno in anno assorbe una fetta sempre maggiore delle vendite. Per Federconsumatori, ad approfittare dei saldi sarà solo il 38% delle famiglie con la spesa media si aggirerà sui 179 euro per ogni famiglia. Il Codacons calcola che la spesa media a famiglia scenderà a quota 145 euro e appena il 40% degli italiani approfitterà degli sconti.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia in Italia spenderà in media circa 324 euro per l’acquisto in saldo di articoli di moda per 5,1 miliardi complessivi, interessando oltre 15 milioni di famiglie.

A Genova i saldi iniziano con tre giorni di parcheggi gratuiti nelle aree di sosta comunali.

Infatti, pr oggi, sabato 4 gennaio, per l’intera giornata, su tutto il territorio genovese, l’Amministrazione Comunale concede la sosta gratuita nelle zone Blu Area e nelle Isole Azzurre (le aree gestite da Genova Parcheggi).

Anche quest’anno aderisce all’iniziativa anche Apcoa per quanto riguarda i parcheggi di piazza della Vittoria gestiti a parcometro per la sola giornata di sabato, mentre per quanto riguarda i parcheggi nelle zone Blu Area e nelle Isole Azzurre la gratuità ci sarà anche domenica e lunedì.