A Zoagli, il Comune, ha organizzato per i bambini e non solo, l’incontro con la Befana Bezzi che, questa volta “gioca” in anticipo ed arriva davanti all’ingresso della Palestra Comunale, sabato 4 Gennaio, alle ore 15:30, per la consegna di… ????!!!!!????

In caso di tempo avverso l’incontro con Bezzi avverrà all’interno della Palestra stessa.

Venite a vedere cosa si nasconde sotto i punti interrogativi e i punti esclamativi.