Al Teatro di Cicagna in scena “Emma e dintorni”

Dopo il successo dello scorso anno con lo spettacolo A volte capita, torna sabato 10 dicembre 2022 ore 21 al Teatro Comunale di Cicagna la compagnia I Mancini del Quarto con la nuova produzione Emma e dintorni, scritto da Eleonora Bombino con la regia di Marco Zanutto.

Emma è una donna, una qualsiasi, non conosciamo molto bene la sua storia, siamo solo occasionali spettatori di un litigio con il suo ex marito, probabilmente uno dei tanti litigi, ma sicuramente uno di troppo, perché questa volta dalle parole si passerà rapidamente ai fatti e non parliamo di percosse ma ben di peggio.

Mario ed Emma tra le loro mura domestiche. Lo spettacolo si inoltra su una strada poco battuta: conduce, o meglio, tenta di condurre, lo spettatore attraverso l’inconscio della protagonista. Si inscena un omicidio, si omicidio perché questa è comunque la giusta espressione per indicare l’uccisione di un essere umano da parte di un altro essere umano.

Emma, Francesca, Maria, Anna, Giulia… quante donne nel corso della loro vita subiscono violenze psichiche o fisiche dai loro fidanzati, conviventi o mariti? Almeno una donna su tre, nella sua vita, ha conosciuto questo inferno, senza contare le più sfortunate tra loro, cioè quelle che sono morte per mano del compagno manesco o, sempre più spesso, armato e capace anche di premeditare con freddezza ed efferatezza il calvario della propria compagnia ai suoi occhi colpevole, quasi sempre, di non essere abbastanza docile e remissiva verso i suoi voleri o di essere troppo libera, indipendente e spregiudicata, quindi sicuramente infedele.

“Ricordiamoci di Emma, parliamo di lei, prima che si trasformi in un anonimo numero in quell’elenco, in quella lista nera di povere vittime dalle vite spezzate, che non hanno avuto il tempo di far sentire la loro voce, la loro rabbia. Marco Zanutto.”

Al termine dello spettacolo è previsto un dibattito con il pubblico dove interverranno il prof. Alessandro Cataldo, presidente dell’associazione Gaia e la prof.ssa Bruna Crepaldi membro della Commissione Antiviolenza dell’Ordine Infermieri Genova.

Con Eleonora Bombino, Massimo Novelli, Maurizio Novelli, Miriam Lopo

Voce fuori campo Marco Zanutto

Biglietti – Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00

►orario biglietteria

La biglietteria del Teatro Comunale di Cicagna è aperta nei giorni di spettacolo serale dalle ore 18.30 e nei giorni di spettacolo pomeridiano dalle ore 14.00 .

Telefono biglietteria: 0185 1908295

►Prenotazioni/ Basta un SMS

Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750

E’ possibile prenotare con un SMS o Messaggio WhatsApp al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti e numero telefonico della persona referente del gruppo. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

►prevendita

Chiavari – Sol Diesis Strumenti musicali- Piazza Fenice 6 – Tel 0185 312259

Diritto di prevendita € 1,00

Online su www.happyticket.it