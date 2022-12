A Genova lo spettacolo “Sognando con Joy” di Joy Cadenasso. Il 9 dicembre alle 16:30 nel salone da ballo di Palazzo Reale.

A Genova lo spettacolo “Sognando con Joy” – Musica, parole e…SOGNI

Ispirato al primo romanzo di Joy Cadenasso “La lista dei sogni – Per non dimenticare chi siamo”, è uno spettacolo – evento dove arti diverse si fondono l’una con l’altra.

Musica, recitazione e disegno danno vita ad un’atmosfera sognante dove l’autrice canta, si racconta e presenta in maniera nuova il suo libro che prende vita sulla scena.

Seguendo un percorso fiabesco l’evento si sviluppa alternando esecuzioni musicali, recitazioni ispirate al romanzo e racconti.

Un programma emozionante che porta lo spettatore a sognare esso stesso, immedesimandosi tra le pagine anche grazie alla musica coinvolgente scelta fra brani conosciuti legati al mondo dei sogni e altri scritti dalla stessa autrice.

Ad arricchire la scena un illustratore che disegnerà dal vivo.

Copertina e immagini del libro sono di Joy Cadenasso.

“La lista dei sogni – Per non dimenticare chi siamo” di Joy Cadenasso è disponibile anche su Amazon al seguente link https://amz.run/6AR5

9 dicembre ore 16.30 – Salone da ballo di Palazzo Reale – Via Balbi 10 – Genova

FANNO PARTE DELLO SPETTACOLO:

Joy Cadenasso (cantante, autrice)

Bruno Santoro (cori, regia e fonico)

Andrea Mastropasqua (chitarrista)

Luca Cevasco (attore e narratore)

Steve Debrevi (illustratore e fumettista)

Claudio Gambaro (presentatore e moderatore)

EVENTO ORGANIZZATO DA:

Associazione Musicamica e RGB Produzioni

Con la direzione artistica di Giovanna Savino (direttrice di Musicamica)

CON LA COLLABORAZIONE DI:

Palazzo Reale – Genova

Direttrice di Palazzo Reale la Dott.ssa Guerrini

Maggiori informazioni

INGRESSO GRATUITO

Quando e Dove? 9 dicembre ore 16.30 a Palazzo Reale in via Balbi 10 a Genova

Evento organizzato da Associazione Musicamica ed RGB Produzioni.

Con la direzione artistica di Giovanna Savino.

Per prenotazioni 339 653 1632 oppure ass.musicamica.ge@gmail.com

Per chi volesse visitare Palazzo Reale, in occasione dell’evento biglietto ridotto a €5,00, 45′ minuti prima dello spettacolo.

http://www.giovannasavino.it

JOY CADENASSO

Giornalista pubblicista iscritta all’Ordine Nazionale, conduttrice radio-televisiva, voice over, cantante.

Collabora da anni con Liguria Notizie ed altre redazioni da tutta Italia. Autrice e conduttrice del programma di intrattenimento tv “Sempre Curiosa”. Collabora con diverse emittenti tv e radio provenienti da varie zone italiane come conduttrice, voice over e per la fornitura di rubriche o altri contenuti.

Si occupa di comunicazione su più fronti collaborando con associazioni, agenzie, autori, musicisti etc.. Specializzata nello studio della voce collabora con diversi studi di registrazione per la realizzazione di documentari, doppiaggi, video istituzionali e altro, uscendo anche a livello nazionale (Mediaset, RDS). E’ voce ufficiale dell’emittente tv ligure Telenord.

Amante della musica e del canto da sempre, è da oltre vent’anni parte della Bruno Santoro Band con cui è cresciuta artisticamente esibendosi come cantante nel nord Italia. Finalista di Fantastica 2003. Fotomodella per Cioè 2003. Finalista del premio Mia Martini 2004. Autrice di canzoni per sé e per altri (in italiano, inglese e spagnolo). Come cantante ha pubblicato alcuni singoli e collaborato con diverse etichette discografiche ed esponenti noti della musica italiana.

Ad aprile 2022 pubblica il suo primo romanzo “La lista dei sogni – Per non dimenticare chi siamo” di cui ha anche illustrato copertina e disegni interni. A seguire ha pubblicato tre album da colorare per bambini appartenenti alla collana “Colora con Joy”. Ha di recente pubblicato un racconto per bambini ispirato alle vicende di un gatto realmente esistito, “Le avventure di Marcio Pepe – Casa dolce casa”.

Tutti i suoi libri sono auto pubblicati e disponibili su Amazon. Attualmente sta lavorando ad altri progetti editoriali tra cui un romanzo fantasy. Come illustratrice fa anche parte dell’Associazione Lo Scarabocchiatore e ha realizzato diversi lavori su commissione. Adora leggere, scrivere, disegnare e creare con le mani.

Facebook -> @joycadenasso / Instagram -> @giorgiacadenasso84

ASSOCIAZIONE MUSICAMICA

Sempre in primo piano nell’organizzazione di eventi in Liguria e non solo, sorprende il pubblico con concerti di musica celtica, melodie d’amore, repertorio classico e anche musica elettronica.

Non si pone limiti ed esplora sempre nuovi modi per offrire al pubblico esperienze uniche ed emozionanti. Con la direzione di Giovanna Savino l’Associazione è attiva dal 2004 con lo scopo di promuovere la cultura musicale, di stimolare alla socializzazione attraverso essa e di diffonderla anche e soprattutto nei e con i giovani.