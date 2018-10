Al Savoia, 20 anni di Gavi a favore degli sfollati del Morandi

Il 4 ottobre 2018 appuntamento presso il Gran Hotel Savoia, dalle ore 18.00 in via Arsenale di Terra 5 a Genova, dove il Consorzio Tutela del Gavi ripresenta Tutto il Gavi a Genova, la seconda edizione dell’evento che nel 2017 ha proposto istituzionalmente il Gavi DOCG al territorio cui il Grande Bianco Piemontese è più fortemente legato.

Il ‘ponte’ storico, culturale, ambientale ed enogastronomico tra il Gavi e Genova viene rafforzato da un segno di amicizia e solidarietà a favore degli sfollati del Ponte Morandi.

Storicamente entroterra di Genova, il Gavi è una terra ricca e fertile, anticamente attraversata dalla Via del Sale e dalla Via Postumia, le strade del commercio.

In tempi più recenti i Doria, gli Spinola, gli Adorno, i Malaspina, i Grimaldi, i Lomellini si insediano in questo Oltregiogo, trapiantando nel Basso Piemonte quella ‘genovesità’ che ancora oggi si riscontra ovunque.

Dalla disposizione a carruggi dei borghi all’identità territoriale dei comuni, molti dei quali seguiti dall’appellativo Ligure, dalla lingua parlata alla cucina, a base di verdure e pesce. Ed ecco spiegata, in Piemonte terra di rossi, la presenza di un grande Bianco, il Cortese, Gavi DOCG.

In occasione di questo nuovo incontro in città, il Consorzio Tutela del Gavi e i suoi Produttori non potevano rimanere indifferenti al dramma che ha colpito Genova.

Hanno quindi istituito un progetto di raccolta fondi a favore degli sfollati del Ponte Morandi, un piccolo ma significativo segnale di solidarietà che ‘il mondo del Vino’ tributa a Genova, destinando la cifra raccolta a beni di prima necessità indicati dagli stessi cittadini colpiti, attraverso una onlus del territorio.

La bottiglia istituzionale “Ventanni” – creata nel 2018 per l’anniversario della DOCG, verrà proposta in vendita ad offerta minima di 20 € in tre occasioni: lo stesso incontro del 4 ottobre, il 10 ottobre durante la Milano Wine Week – prima edizione del grande evento che Milano dedica al Vino – e la manifestazione “Rolli Days” ancora a Genova, il 13 e 14 ottobre, a Palazzo Nicolosio Lomellino.

I Produttori del Gavi Docg, a loro volta, doneranno 1 € per ogni bottiglia venduta fino al 30 dicembre 2018 vestendo le proprie bottiglie con il collarino “GAVI PER GENOVA”.

A partire dalle 18.00 nella Sala Orefici dell’Hotel Savoia, la serata si avvia con il Talk Gavi & Genova a cui partecipano Roberto Ghio, Presidente del Consorzio Tutela del Gavi; Davide Ferrarese, Agrotecnico del Consorzio; Luigi Pagliantini, dell’Associazione Amici del Forte di Gavi, narratore e storico del territorio; lo chef Matteo Costa de “Le Cicale in Città”, ristorante a Genova. Modera l’incontro Francesco Moneta, per il Laboratorio Gavi.

Si tratta di un’occasione inedita per una conversazione a più voci percorrendo e approfondendo i legami storici e ambientali e le influenze culturali ed enogastronomiche tra Genova e Gavi, con l’obiettivo di ritornare a ‘fare sistema’ tra i due territori.

Segue la presentazione dell’iniziativa di fundraising Gavi per Genova.

Infine il Vino è protagonista, con il Banco di assaggio dei Gavi DOCG, a cura di AIS Liguria.

In degustazione anche la Bottiglia istituzionale “Ventanni”, l’etichetta che celebra i 20 anni di Gavi DOCG, 1998-2018, i cui festeggiamenti si chiudono proprio a Genova, in questa occasione.