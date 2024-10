Al Rina e Gilberto Govi va in scena Shakespeare in Rock: il musical

Venerdì 25 ottobre alle ore 21 al Teatro Govi di Genova

Una serata speciale al Teatro Rina e Gilberto Govi con “Shakespeare in Rock”, il musical scritto, diretto e interpretato dal cantautore Max Forleo. L’opera, ispirata alla tetralogia di William Shakespeare (Enrico VI e Riccardo III), porta in scena le vicende, le ambizioni e gli amori dei protagonisti della Guerra delle Due Rose.

Un viaggio tra storia, musica e teatro

Lo spettacolo condensa in quindici capitoli gli eventi storici dei personaggi chiave, tra cui Enrico VI, Giovanna D’Arco, Lady Grey e Riccardo III. La narrazione è arricchita da letture tratte dall’opera shakespeariana e da canzoni che, da semplice sottofondo, diventano protagoniste, dando voce ai personaggi e coinvolgendo il pubblico. Un cast di ballerini accompagna la performance, rendendo la narrazione visiva e dinamica.

Un cast di artisti di grande esperienza

Max Forleo, polistrumentista e compositore, ha pubblicato dieci album e collaborato con grandi nomi internazionali come TM Stevens (bassista di Prince e James Brown), Richie Kotzen (Poison, Mr. Big), Iron Butterfly e Kee Marcellodegli Europe. Durante il musical, Forleo dà vita a un’opera che unisce musica rock e teatro, proiettando gli spettatori nelle vicende dell’epoca.

Tra i protagonisti anche Riccardo Cicogna, attore milanese con all’attivo oltre 20 film e numerose serie TV, dove ha lavorato con attori di fama internazionale come Rutger Hauer, Christopher Lambert, F. Murray Abraham e Antonio Banderas. Nel cast troviamo inoltre Jessica Aiello, ballerina e attrice della Scala di Milano, che ha recitato nei principali musical italiani.

“Shakespeare in Rock” si presenta come un’esperienza unica e coinvolgente, capace di mescolare storie storiche con l’energia del rock, dando vita a un’opera che fa rivivere le passioni e i conflitti della Guerra delle Due Rose attraverso la musica e la danza. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di teatro e musica.

Shakespeare in Rock: il musical. Produzione – M2F srl. Regia – Max Forleo. Direttore di produzione – Toto Maisano. Attore – Riccardo Cicogna. Musiche originali e test – Max Forleo. Coreografe – Jessica Aiello. Prima Ballerina – Jessica Aiello. Costumi – Maria Barbara De Marco. Visual – Mateo Duccoli.