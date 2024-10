A7 Bolzaneto, auto urta muraglione e finisce su un fianco

Questo pomeriggio, il conducente di un’auto, una Citroen C1 di colore blu, che percorreva lo svincolo di Bolzaneto in direzione Milano, ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver urtato il muraglione, ha finito la propria corsa su un fianco.

L’uomo è uscito autonomamente ed è stato soccorso e trasportato all’ospedale dai militi del 118.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area ed hanno provveduto a rimetterlo sulle ruote in attesa del carro attrezzi. Lo svincolo è rimasto chiuso per circa mezz’ora.