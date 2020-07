Al grido di Liberate la Liguria è partito lo sciopero di 24 ore del trasporto

Corteo in via XX Settembre, traffico bloccato

Al via questa mattina lo sciopero di 24 ore che vede coinvolti bus, corriere, treni, personale del porto e aeroporto.

Questa mattina alle 8.30 c’è stato il concentramento dei tir ed altri mezzi in via Bruno Buozzi-Dinegro davanti alle Stazioni Marittime.

Successivamente il corteo composto da camion, pullman, furgoni e taxi è partito in direzione centro.

La protesta è stata indetta da Filt Cgil e Uil trasporti contro la paralisi della viabilità in Liguria dovuta ai cantieri autostradali.

I mezzi, una quarantina in tutto, percorreranno la circonvallazione a mare per arrivare in corso Saffi, via Brigate Liguria e e risaliranno via XX settembre dove saranno parcheggiati.

Dalle 10.30 è attivo un presidio sotto la prefettura dei lavoratori del settore dei trasporti in attesa che il prefetto Carmen Perrotta incontri una delegazione.

Lo slogan dello sciopero è “Liberate la Liguria!”.

Secondo i sindacati Filt e Uil trasporti bisogna risolvere la problematica delle code in autostrada, ma non solo.

Oltre all’emergenza autostrade, Filt e Uil trasporti chiedono un coordinamento regionale degli enti locali, in un’ottica di sistema, per migliorare il trasporto pubblico delle persone su gomma e su ferro, anche attraverso una riprogrammazione efficace dei flussi attraverso piani urbanistici e risorse adeguati.

Ecco le principali modalità di astensione dal lavoro:

Trenitalia; Rfi, Ferservizi; Italferr; MercitaliaRail; Mercitalia ST; Oceanogate: addetti collegati alla circolazione treni dalle ore 9.01 alle ore 17.00

Trasporto pubblico locale

AMT Spa – Genova Ferrovia Genova/Casella – GelosoBus srl, STAC srl, Della Penna Autotrasporti Spa e Autonoleggio Scannelli Srl: Personale Viaggiante e Graduato dalle 11.30 alle 15.30

Ferrovia Genova/Casella – Genova: Personale Viaggiante e Graduato dalle 11.30 alle 15.30

ATP Esercizio Srl – Carasco (GE), e TDC Srl: Personale Viaggiante e Graduato dalle ore 10.30 alle ore 14.30

TPL Linea Srl – Savona: Personale viaggiante e Graduato dalle ore 10.15 alle ore 14.15

RT Spa – Imperia e RTL Srl: Personale Viaggiante e Graduato dalle ore 11.00 alle ore 15.00

ATC Esercizio Spa – La Spezia, SEAL Srl – Borghetto Vara (SP) e Cooperativa Manarino (Riomaggiore): Personale Viaggiante e Graduato dalle ore 11.00 alle ore 15.00

Porti: intera prestazione lavorativa

Marittimi: Ritardo di mezz’ora delle partenze dei traghetti

Aeroporto: 4 ore di astensione dalle 10 – 14

Autostrade: Intera prestazione del 24 per tutto il personale esclusi quelli dei servizi essenziali normati dalla 146/90.

Trasporto merci e logistica: 24 ore di sciopero personale viaggiante, camionisti e corrieri. A Genova: camionisti, corrieri, taxi, pullman.