Al Gassman di Borgio Verezzi Siamo fatti di-versi, perché siamo poesia

Sabato 21 dicembre, alle 21 presso il cinema-teatro “Gassman” di Borgio Verezzi in provinciali Savona, andrà in scena “Siamo fatti di-versi, perché siamo poesia, musica, parole immagini e poesia”, spettacolo in musica con Guido Marangoni e Nicola De Agostini ispirato ai libri “Come stelle portate dal vento” e “Anna che sorride alla pioggia”.

Lo spettacolo è organizzato dalla “I.So THeatre”, in collaborazione con i rappresentanti dell’Associazione “Dopodomani”, dell’Associazione “Down Savona”, dell’Associazione “Sulle Orme” di Alessandra Chiaretta, della Fondazione “Agape dello Spirito Santo” e dalla “Viceversa ASD”, che costituiscono tutte assieme la rete dei “Cantieri dell’Inclusione”.

L’iniziativa vuole incentivare i ragazzi ad esprimere la loro creatività attraverso la realizzazione di attività che coinvolgano le comunità locali e la costruzione di una rete con altre realtà associative ed organizzazioni presenti sul territorio provinciale e regionale, nella convinzione, ormai matura, che bisogna pensare ad un’azione di promozione dell’agio e del benessere individuale che possa esprimersi come intervento sulla comunità nel suo insieme, affinché l’azione educativa culturale e formativa coinvolga il più ampio numero di cittadini, non soltanto i destinatari diretti.

Le attività possono rappresentare, per i ragazzi, il principale luogo di incontro, in cui le singole individualità si arricchiscono grazie al continuo scambio di idee, di interessi e di esperienze; il luogo nel quale, esaltando le espressioni personali, si lavora comunque in gruppo. Il tutto coadiuvato dalla regia di operatori esperti, sia nella professione che nella gestione delle relazioni fra adolescenti e/o giovani. Vi è certamente tra queste priorità la riaffermazione della dimensione etica della partecipazione ed auto-rappresentazione dei ragazzi e delle loro famiglie ed associazioni. Il biglietto di ingresso ha un costo di 10 euro.

I ticket saranno acquistabili presso il Gassman il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle 20. Per chi è interessato è anche possibile l’acquisto in prevendita presso i rivenditori autorizzati e precisamente: Pietra Ligure: Ottica Pietrese, piazza San Nicolò 16 (tel. 019 627710); Loano: Tabaccheria numero 1, via Cavour 17 (tel. 019 675631), Corso 54, corso Europa 54 (tel. 019 673986), Mondadori Bookstore, via Garibaldi 150 (tel. 019 675848), Contorte, via Garibaldi 103 (tel. 019 668188); Ceriale: Bar-pasticceria Bacicin, lungomare Diaz 53 (tel. 0182 992024); Borgio Verezzi, Tabaccheria Ravera Lucia, viale Cristoforo Colombo 49-51 (tel. 019 6106613).

Uno spettacolo interessante da non perdere.

Franco Ricciardi