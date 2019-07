Al Festival di Nervi arriva Emir Kusturica e la The No Smoking Orchestra

Unica data ed appuntamento in Italia

C’è attesa per la serata esclusiva di mercoledì 17 luglio alle 21 nei Parchi di Nervi con il ‘Professor’ Emir Nemanja Kusturica e la “The No Smoking Orchestra”.

Proprio i parchi di Nervi saranno l’unico appuntamento estivo in Italia con il regista balcanico nelle vesti di musicista e trascinatore che promette un concerto ricco di sorprese.

Kusturica è famoso come autore di opere surreali e, a volte, grottesche ma anche drammatiche con graffianti spunti satirici e memorabili colonne sonore, premiate con la Palma d’Oro a Cannes ed il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, e con The No Smoking Orchestra, storica garage rock band fondata nel 1980 a Sarajevo dove il regista suona la chitarra elettrica, promette una serata ‘fuori standard’.

La band, che agli albori si chiamava Zabranjeno Pusenje (Vietato Fumare), è diventata in breve tempo l’esponente musicale di riferimento del movimento di resistenza culturale sorto negli anni della transizione al dopo-Tito e, nel giro di un paio di anni, diventa popolarissima in tutta la ex Jugoslavia.

Emir Kusturica è entrato nella The No Smoking Orchestra nel 1986, partecipando alla registrazione del terzo fortunato album.

Nel 1998 la band compone le musiche per il film di Kusturica ‘Gatto Nero Gatto Bianco’, Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia dello stesso anno.

Dopo un lunghissimo tour mondiale, l’orchestra compone la colonna sonora de ‘La Vita è un miracolo’, film del regista presentato a Cannes nel 2004.

Negli anni successivi The No Smoking Orchestra continua a realizzare le colonne sonore dei film di Kusturica, da ‘Il Tempo dei Gitani’ a ‘On The Milky Road’, l’ultimo film del regista che vede, tra le attrici, Monica Bellucci.

Impareggiabili le esibizioni de The No Smoking Orchestra, al Kustendorf Film and Music Festival, un festival internazionale del cinema che si svolge ogni anno a gennaio a Mokra Gora in Serbia.

