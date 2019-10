Al Ducale Viaggi cromatici con Rosa Maria Scala

Il12 ottobre 2019 alle 17 nello Spazio 46 di Palazzo Ducale, sarà inaugurata la mostra dal titolo Viaggi cromatici a cura di Lorenzo Mortara.

La mostra sarà visitabile fino al 30 ottobre con i seguenti orari: dal martedì alla domenica 10/13.00 – 15.30/ 19.00

Nel testo di presentazione della mostra, Lorenzo Mortara scrive:

Il suo gesto è continuo e spontaneo come in divenire, mutevole, e tuttavia simile a se stesso, alla ricerca di un’ispirazione sempre più vicina all’illuminazione, al satori, in una tensione e concentrazione parallele al pensiero Zen, che sembra non avere inizio né fine. Come osserva acutamente Massimo Recalcati nel suo “Il mistero delle cose”: L’opera non è il risultato di un calcolo intenzionale, non è il prodotto di un’intuizione estetica che avviene nella mente dell’artista prima di trasferirsi sulla tela, ma è prima di tutto qualcosa che afferra l’artista, che lo attraversa, lo punge, lo placca, lo accerchia, lo obbliga… E come per molti artisti, anche per Rosa Maria Scala, c’è un desiderio inestinguibile di ritorno all’inizio, ai primordi, all’essenzialità del gesto e del pensiero. E’ proprio in questa attitudine che si plasma la sua poetica e la sua forza, che è gestuale e irrazionale. In questi viaggi cromatici e avventurosi in cui ci trasporta l’artista, l’importante non è, come dice Proust, scoprire e conoscere posti nuovi, bensì ritornare dal viaggio con nuovi occhi, vale a dire compiere una trasformazione nel nostro vedere e comprendere, e coltivarlo insieme alla nostra crescita esistenziale.

Infine, come tanti impulsi neuronali dipinti su grandi tele di un presente che non si spegne mai e si riflette nei pianeti, negli astri, e nelle comete dell’universo della sua fantasia, Rosa Maria Scala sa sviluppare originali tematiche nei suoi teloni dello spazio, e riesce sempre a catturare la nostra curiosità e immaginazione e a farci riflettere sulle bellezze e i misteri della natura e del mondo che ci circondano. Le sue opere possono essere viste come tante meditazioni, astrazioni, viaggi al centro di noi stessi, per stimolare in noi la consapevolezza di ciò che dice Saramago, quando osserva che: … Il tempo possiede ragioni che gli orologi ignorano, per il tempo non esistono il prima e il dopo, per il tempo esiste solo il presente.

Viaggi cromatici

Inaugurazione 12 ottobre 2019 ore 17.00

13-30 ottobre – da martedì a domenica 10.00/13.00 – 15.30/19.0

Spazio46 di Palazzo Ducale piazza Matteotti 9, Genova

info: artcommissionevents@gmail.com

IL SEGRETO DI EVA

VII ed. AMSTERDAM

a cura di Virginia Monteverde

con la collaborazione di Luca Rezzolla

Dal 17 ottobre al 8 novembre 2019 Art Commission presenta ad Amsterdam la settima edizione del collettivo al femminile “il Segreto di Eva” a cura di Virginia Monteverde, per questa edizione con la collaborazione di Luca Rezzolla.

La mostra sarà inaugurata giovedì 17 ottobre dalle 17.00 alle 20.00 presso Breed Art Studios Het laagt 178 1025GL Amsterdam.

Il progetto Il Segreto di Eva, nasce a Genova 2016 da Virginia Monteverde che, con la collaborazione del critico d’arte Viana Conti, ha raccolto intorno a se il primo nucleo di artiste.

Il collettivo che sia arricchisce di nuove partecipazioni ad ogni esposizione, nella tappa olandese sarà rappresentato da 15 artiste.

[…] Le categorie d’arte visiva in cui rientrano, o da cui sconfinano, le artiste in mostra sono la Digital Art, la fotografia, l’installazione concettuale, oggettuale, simbolica, gestuale, il video, la pittura, la scultura. Sono quindi rappresentate, nel contesto espositivo, la tradizione e l’innovazione, in territori in cui la tecnologia dialoga con la poesia, la dimensione onirica, filosofica, psichica, alchemica, extra e intrapersonale, performativa e scritturale. Si stabiliscono legami e continuità tra le opere delle artiste in mostra, il cui terreno comune è donna. […] (dal testo di Viana Conti)

Le artiste :

Connie Bellantonio, Isabel Consigliere , Carla Crosio, Georgia Fambris, Sabina Feroci, Lory Ginedumont, Carla Iacono, Pina Inferrera, Fukushi Ito, Margherita Levo Rosenberg, Luisa Mazza, Viviana Milan, Virginia Monteverde, Paola Rando, Renata Soro.

ART Commission Events piazza Matteotti 9, Palazzo Ducale, Genova