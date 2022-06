Al Centro commerciale Le Terrazze tappa del firmacopie di Luigi e Alex di Amici 22, i 2 cantanti hanno iniziato a presentare il loro nuovo EP

Al Centro commerciale Le Terrazze tappa del firmacopie di Luigi e Alex di Amici 2022, e Le Terrazze sarà l’unica tappa del territorio ligure!

Un’occasione per i cittadini della Spezia e dei comuni limitrofi di incontrare i loro beniamini della TV. Il 22 giugno Luigi, vincitore del talent show, sarà il primo a incontrare i fans per firmare le copie del suo nuovo album “Strangis” dalle ore 17 in zona ristorazione – affresco, al primo piano. l fans potranno incontrare poi Alex il 27 giugno per farsi autografare le copie del suo nuovo album “Non siamo soli” dalle ore 17 in zona ristorazione – affresco, primo piano.

Per partecipare i fans dovranno essere in possesso del CD originale non autografato. Segui i canali social del Centro Commerciale Le Terrazze e ricevi tutti gli aggiornamenti dei firmacopie e tante altre novità! Instagram @leterrazze_official Facebook @centrocommercialeleterrazze LE TERRAZZE è un centro commerciale situato alla Spezia in via Fontevivo.

Con una GLA (Superficie Lorda Affittabile) complessiva pari a 38.600 mq, è il maggiore centro commerciale della provincia. Vanta un’offerta completa ed equilibrata in una struttura moderna ed ecosostenibile, con 103 unità retail a pieno regime di cui oltre 80 negozi, 16 ristoranti e bar, 1 ipermercato, 1 palestra con piscina, 1 sala giochi.

Aperto da marzo 2012, il centro è attualmente gestito da Sonae Sierra, società internazionale specializzata nello sviluppo e nella gestione di centri commerciali.