Akropolis Genova, successo di views per il festival teatrale

Oltre 6.900 visualizzazioni per l’XI Festival “Testimonianze Ricerca Azione” di Teatro Akropolis, rimodulato online a causa dell’emergenza sanitaria. Molti collegamenti da Spagna, Francia e Germania.

Nato il canale Instagram @akropolisforreal, creato dagli studenti del Liceo Klee Barabino e dedicato ai ragazzi.

Si è conclusa con successo l’XI edizione del festival Testimonianze ricerca azioni di Teatro Akropolis, realizzata dal 6 al 14 novembre 2020. La più inconsueta e speriamo unica nella storia di Teatro Akropolis, rimodulata in streaming a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19 e della conseguente chiusura dei teatri. La scelta dei direttori artistici Clemente Tafuri e David Beronio di non proporre on line gli spettacoli ma di mettere al centro gli artisti è stata apprezzata, perché rispetta la specificità del teatro e apre nuove possibilità di conoscere la ricerca di ogni artista: il racconto sull’origine della creatività. Lo dimostrano i numeri. Il festival ha ottenuto oltre 6.900 visualizzazioni molte delle quali dall’Italia ma con il significativo ampliamento della platea all’estero: Spagna, Francia e Germania sono i primi tre paesi stranieri dove sono stati seguiti gli eventi. Ma in collegamento ci sono stati anche Gran Bretagna, Stati Uniti, Norvegia, Svizzera e persino il Giappone.

Testimonianze ricerca azioni ha portato a termine tutti gli appuntamenti previsti on line: 11 eventi, 3 progetti speciali, 35 appuntamenti in tutto con 32 artisti coinvolti e 6 location da cui sono stati realizzati i collegamenti, grazie al lavoro di uno staff composto da 15 persone. Ne sono stati protagonisti Claudio Angelini di Città di Ebla, Bernardo Casertano, Alessandra Cristiani, Paola Bianchi, i Blind Cave Salamander, Greta Francolini, Riccardo Guratti, Andrea Cosentino, insieme a studiosi, ricercatori e critici come Marco De Marinis, Katja Centonze, Samantha Marenzi, Raimondo Guarino, Takashi Morishita, Roberta Nicolai, Giulio Sonno, Fabio Acca, Enrico Piergiacomi, Bruce Baird, Peter Eckersall, Stephen Barber. Grande attenzione hanno riscosso il convegno sulla danza Butoh, la prima assoluta dei film La parte maledetta dedicati a Paola Bianchi e Massimiliano Civica, prodotti da Teatro Akropolis, il video inedito dei Blind Cave Salamander su “The Svalbard Suite”.

Ma protagonisti dell’edizione 2020 sono stati anche gli studenti del liceo artistico statale Klee Barabino (classi 3D e 4D indirizzo Scenografia), guidati dalla professoressa Claudia Campanella, che hanno seguito comunque il programma di alternanza scuola-lavoro seguendo le proposte on line e creato un account Instagram @Akropolisforrreal in cui hanno riversato gli elaborati prodotti durante i laboratori. L’account rimarrà attivo, come un canale di comunicazione di Teatro Akropolis concepito per gli studenti che seguono i progetti del teatro. Un risultato ottenuto senza spettacoli e senza lezioni dal vivo, grazie alla capacità di adattarsi alla situazione senza rinunciare al pensiero, alla formazione e alla comunicazione.

Testimonianze ricerca azioni XI è realizzato con il sostegno di:

MiBACT – Direzione generale Spettacolo

Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito dell’edizione 2020 del bando “Performing Arts”. Con Testimonianze ricerca azioni, Teatro Akropolis è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Regione Liguria

Comune di Genova

Società per Cornigliano

Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura

e la collaborazione di:

Goethe Institut – Genua, Museo Biblioteca dell’Attore, CELSO – Istituto di Studi Orientali, Anticorpi XL, Consolato generale del Giappone a Milano, Istituto giapponese di Cultura in Roma, Associazione Sarabanda, Officine Papage, Centro Studi Alessandro Fersen, L’Oca – Osservatorio Critico Autogestito, Fattiditeatro, GenovAteatro

e con: Liceo Artistico Statale Klee Barabino, Fondazione Alessandro Fersen, Ats-TEGRAS,

Info su: https://www.teatroakropolis.com/testimonianze-ricerca-azioni/