Affidamento in prova: trovato ubriaco mentre sradica il citofono della ex

Un ventiseienne straniero, gravato da precedenti penali è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile spezzina, ieri pomeriggio.

Il giovane era stato condannato a dieci mesi di reclusione e nove mesi di arresto, in quanto nel 2018 era stato fermato dalla Squadra Volante dopo un rocambolesco inseguimento mentre si trovava a bordo di un furgono rubato in stato di alterazione alcolica e privo di patente.

Dopo la condanna, il giovane veniva affidato in prova ai servizi sociali con stringenti prescrizioni, quali ad esempio non lasciare il territorio provinciale, non frequentare pregiudicati e mantenere in generale una condotta di vita conforme alla legge.

Nella sera del 27 gennaio, in seguito ad una chiamata al 112 NUE, lo straniero veniva fermato in evidente stato di ubriachezza sotto l’abitazione dell’ex compagna, intento a sradicare i campanelli del condominio.

Gli atti venivano immediatamente trasmessi al Magistrato di Sorveglianza che disponeva l’immediata cessazione dei benefici.

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile rintracciavano il giovane e lo traducevano presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.