Ieri, in tarda serata, è stato effettuato un intenso controllo del territorio della Polizia di Stato della Questura spezzina per elevare il dispositivo anticrimine legato al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati contro il patrimonio e la persona.

Nell’ambito dei servizi di vigilanza nel centro cittadino, i controlli sono stati estesi in special modo al quartiere di Fossitermi, ove ultimamente si sono registrati diversi interventi per danneggiamento delle auto in sosta.

Gli agenti, coordinati dal Commissario Capo dr. Alessio Jaci, hanno effettuato numerosi passaggi, anche attraverso la predisposizione di pattuglie appiedate, nelle numerose vie interne e nelle scalinate del quartiere, con particolare riguardo a via Puccini, via Fasella, salita dei Vicci, scalinate Perosi e Toscanini, senza riscontrare però alcuna anomalia o presenza in strada di persone.

Accurati controlli sono stati effettuati anche nei pressi della Stazione Ferroviaria di La Spezia Centrale e presso alcuni stabili abbandonati ove, in quest’ultimi, sono stati rilevati segni di bivacco al loro interno, ma senza rilevare alcuna presenza.