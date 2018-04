Ad Imperia incidente ambulanza-auto: feriti due militi

Questa mattina ad Imperia, in centro, c’è stato un’incidente stradale che ha visto scontrarsi un’ambulanza della Croce d’Oro e un’auto.

Tre i militi all’interno del veicolo, due dei quali sono rimasti feriti. Si tratta dell’uomo che era alla guida e la volontaria che viaggiava sul sedile lato passeggero.

Da una prima ricostruzione sembra che l’ambulanza si stesse recando in codice rosso per un soccorso in via Cascione quando per motivi ancora in fase di accertamento ad un incrocio si è verificato l’incidente.

Non è ancora ben chiaro se tra l’ambulanza e l’altro veicolo si sia toccati, fatto sta che l’ambulanza è finita contro un palo e l’auto, un Alfa Romeo contro la fioriera del marciapiede, dopo aver sterzato nel tentativo di evitare lo scontro.

I due militi, successivamente soccorsi dalla Croce Rossa, hanno riportato contusioni e sospette fratture.

L’automobilista ha riportato ferite più lievi.