GENOVA. 14 DIC. «Immagination3» di Carlo Gullotta ha avuto la meglio sulla flotta che ha dato vita ad una spettacolare edizione della Veleggiata di Natale, manifestazione che tradizionalmente chiude il calendario stagionale del Circolo Nautico Marina di Genova Aeroporto.

La stupenda barca di oltre 17 metri di Gullotta ha preceduto «Attimo» di Nicola Praticò e «Zahra» di Fortunato Unali. Una flotta di 52 barche iscritte, sole, tramontana tesa, cielo terso, sono stati i principali ingredienti di questa bellissima manifestazione che ha visto regatare insieme tante imbarcazioni di Genova e molte della Primazona.

Alla fine premi per tutti, così come vuole la tradizione natalizia. Tanti i colori in mare, con il rosso dei “babbi natale” dei timonieri, prodieri, o tailer, mescolati al giallo dell’ imbarcazione «Yellow» con i “babbi natale” vestiti di giallo, all’ azzurro del cielo ed il blu del mare, con l’ aria di festa su tutte le brache in gara e poi a terra ancora festeggiamenti: ogni equipaggio ha ricevuto un “pacco dono” contenente delizie del territorio ligure, con brindisi finale a suggellare una bella stagione di regate e veleggiate organizzate dal circolo genovese.

Queste le classifiche. Overall: 1) Immagination3 (Carlo Gullotta Varazze Club Nautico); 2) «Attimo» (Circolo Nautico Marina di Genova Areoporto); 3) «Zahra» (Fortunato Unali, id.).

Classe VI – 1) Be Quiet (Ballero Rolando, US Quarto); 2) Stered Lostek (RizziMusso, CN Marina Genova) ; 3) Baldriga (De Gregorio, Lega Navale Torino) .

Classe V – 1) Attimo (Praticò Nicola, CNMarinaGenova) ; 2) Abbidubbi XL (Giudici Marco/CV SML); 3) Malefica (Lualdi Paolo/ANSD) .

Classe IV – 1)Hakuna Matata (Arru Alessio, ASPER); 2) Fremjto D’Aria (DeGaspari Marcello, LNIGenova); 3) Sottovuoto (Braga Fulvio/LNI Sestri P.) .

Classe III – 1) Me Gusta (Bonaldo Graziano, Lega Navale di Biella) ; 2) Malafemmena (Fanciulli Stefano, LNI Genova); 3) Starring (Tubino Pietro, CN Marina Genova) .

Classe II – 1) Rebyone (D’Aria Davide, CN Marina Genova); 2) Madda 5 (Ronzitti Franco, Lega Navale Sestri Ponente); 3) Jam Session (Club Vela Camogli) .

Classe I – 1) Immagination 3 (Gullotta Carlo, Varazze CN); 2) Zahra (Unali Fortunato, CN Marina Genova).

CLAUDIO ALMANZI