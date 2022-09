Ad Albenga ieri i funerali di Sandro Frisiani Parisetti

ALBENGA- Si sono svolte ieri pomeriggio nella Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga le esequie funebri del presidente dell’ Associazione Volontari Ospedalieri Sandro Frisiani. La scomparsa del presidente Avo rappresenta un grave lutto non solo per il mondo del volontariato albenganese, ma anche tutto il comprensorio ingauno.

Spentosi a soli 64 anni, a seguito di una lunga malattia, Sandro Frisiani Parisetti, che era nato il 30 giugno 1958, da due anni guidava, con grande passione ed impegno, l’associazione di volontariato di Albenga. Uomo di particolare sensibilità umana, negli ultimi anni si era dedicato molto al sociale, con grande attenzione per ogni tipo di fragilità.

Con l’Avo, nonostante la pandemia, in soli due anni ha ampliato il concetto stesso di servizio di volontariato rendendolo parte integrante dell’attività della nostra collettività. Persona mite ed a volte persino schiva amava prodigarsi per gli altri. Instancabile, nonostante la malattia, trovava sempre forza e risorse per raggiungere chi soffre. Uomo di grande cultura, appassionato e curioso, amava approfondire ogni aspetto della vita e ultimamente dedicarsi al suo ruolo di affettuoso nonno del piccolo Bartolomeo.

Toccanti attestati di stima e di cordoglio sono giunti da tutta la Liguria: a questi si aggiunge il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, addoloratissimo: “Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia del Presidente AVO Sandro Frisiani – ha commentato commosso- che si è speso molto per gli altri sia personalmente che nell’ambito del suo ruolo coordinando l’importantissimo servizio prestato dai volontari ospedalieri. Si tratta di persone che stanno al fianco degli altri nel momento del massimo bisogno, spesso quando ci si trova in ospedale a dover affrontare una malattia. Indispensabile è stato il supporto dei volontari anche nell’ambito della campagna vaccinale covid durante la quale il personale dell’Avo è stato sempre presente e disponibile ad aiutare e sostenere, a volte anche semplicemente con una parola e un sorriso, in particolare le persone più fragili e anziane. Sandro Frisani ha rappresentato proprio tutti questi valori. Questo lutto ci colpisce molto, è una grande perdita”.

La nostra redazione si unisce al dolore dei famigliari, della figlia Martina con Davide, e del nipotino Bartolomeo per la perdita di una così grande persona.

CLAUDIO ALMANZI