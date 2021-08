Ad Alassio Memo Kid’s Live Show. Sabato 28 agosto in Piazza Partigiani lo spettacolo ideato e interpretato da Andrea Innesto “Cucchia”.

Si tratta di un omaggio alla musica, ai costumi e agli oggetti di una vita.

In occasione del Festival della Cultura di Alassio sabato 28 Agosto in Piazza Partigiani a partire dalle ore 21.30 la Società che ha portato ad Alassio nomi come Antonello Venditti, Ermal Meta, Fiorella Mannoia e tanti altri organizza per conto del Comune di Alassio e l’assessorato alla Cultura uno spettacolo con grandissimi musicisti del panorama musicale Italiano e non solo.

Memo Kid’s Live Show è un percorso nel tempo, con musica e immagini che fanno rivivere le emozioni e gli eventi che hanno cambiato le nostre vite.

Scritto e interpretato da Andrea Innesto “Cucchia” lo storico Sax di Vasco Rossi che è lieto di mettere sul palco questo “omaggio ai musicisti Un ricordo di costumi ed oggetti che hanno cambiato le nostre usanze. Un tributo alla vita.”

Insieme a Innesto ospiti eccezionali come il grande chitarrista Andrea Braido “special guest della serata” felice di partecipare a questo spettacolo che per lui è “un viaggio nella musica che mi ha ispirato”.

Pippo Guarnera alle tastiere e tanti altri musicisti che hanno collaborato con i più grandi artisti oltre alla splendida voce di Ariane Diakite, reduce da XFactor 6 e attualmente corista di Laura Pausini.

Insomma un ritorno in grande stile con tanta qualità musicale.

La Società Dallapartedellamusica torna finalmente a fare, dopo due anni di pausa forzata, quello che ama di piu’… musica.

Non è necessario prenotare.

In ottemperanza alle normative Covid è necessario essere muniti di Green Pass per l’accesso ai posti a sedere.

Maggiori info su https://alassiofestivalcultura.it/evento/andrea-innesto-cucchia-memo-kids-live-show/