Ad Alassio Demurtas e Benamati in testa alla flotta Optimist

SAVONA. 23 FEBBR. Sono i gardenesi Alex Demurtas e Mattia Benamati a guidare la classifica del Meeting Internazionale Giovanile di Alassio dopo la prima giornata. La flotta degli Optimist ha richiamato ieri un gran numero di turisti, curiosi ed appassionati che dalla costa hanno seguito ed ammirato lo spettacolo dei giovani velisti in gara nelle acque della Baia del Sole.

Grande soddisfazione per gli organizzatori e gli amministratori: “Le regate Optimist organizzate dal Cnam – spiega Roberta Zucchinetti ex campionessa della vela ed ofggi delegata allo Sport del Comune di Alassio- sono sempre uno spettacolo. Non mi sorprende che il circolo di alassio sia il primo circolo velico in italia ad introdurre con questa manifestazione la coatch regat, una novità di questo genere, destinata a mutare profondamente il lavoro di tutte le scuole vela italiane”. Oggi sono in programma, tempo permettendo, altre tre prove. Questa la classifica dopo la prima giornata.

Juniores: 1) Alex Demurtas (Fraglia Vela Riva), 3; 2) Lorenzo Ghirotti (id.), 7; 3) Lorenzo Ricci (C.V. Ravennate), 14; 4) Mose Bellomi ( Fraglia malcesine), 15; 5) Leonardo Bonelli (YC Monaco), 18; 6) Federico Sansone (CV Arenzano), 18; 7) Ella Mirzai (CV Lago di Lugano), 19; 8) Geo Cavazzuti (id); 22; 9) Alessio Lulli (YC Italiano),23; 10) Manuel Scacciati (CV Torre lago Puccin), 26.

Cadetti: 1) Mattia Benamati (Fraglia Vela Malcesine), 4; 2) Diego Brera (Circolo Velico Ravennate), 9; 3) Pietro Gainelli (Fraglia della Vela Malcesine), 13; 4) Bianca Marchesini ( Fraglia V. Malcesine), 16; 5) Lorenzo Trentini (Circoli Velici Vernazzolesi), 20; 6) Vincenzo Vecchio (Circolo Nautico Varazze), 21; 7) Jesper Karlsen (Tonsberg Seilforening), 27; 8) Alessandro Riccetti (Circolo Velico Ravennate), 28; 9)Margherita Gianantonio, 29; 10) Carolina Vulcanile (Circoli Velici Vernazzolesi), 33.

Femm: 1) Bianca Marchesini (Fraglia della Vela Malcesine), 16; 2) Margherita Gianantonio, 29; 3) Carolina Vulcanile (Circoli Velici Vernazzolesi), 33; 4) Marta Giovannone (Circolo Velico Cernobbio), 47; 5) Matilde Pagani, 61.

PAOLO ALMANZI