A10, incidente mortale: auto contro mezzo pesante al casello di Genova Aeroporto

Intorno alle 13.45 si è verificato un incidente mortale in A10 all’altezza dell’uscita del casello di Genova Aeroporto.

Un uomo di 73 anni, nato a Parma ma residente a Genova, ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un camion, morendo.

Sul posto è intervenuto oltre ai vigili del fuoco, alla polizia stradale e al personale di Autostrade, anche il personale medico del 118 con l’automedica Golf 2 e l’ambulanza dei Volontari del Soccorso Fiumara ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.

Da una prima ricostruzione della polizia stradale, la vittima potrebbe avere avuto un malore perdendo il controllo della vettura.

La strada è stata chiusa al traffico e si sono formati due chilometri di coda.

Per chi viaggia in direzione Ventimiglia dopo l’uscita a Genova Ovest, sulla A7 Serravalle-Genova, Autostrade consiglia di fare rientro in autostrada dalla stazione di Genova Aeroporto, avendo percorso la viabilità ordinaria. Si segnalano ripercussioni sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova, a partire dal bivio con la A12 Sestri-Levante.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Aggiornamento

GENOVA – ALLACCIAMENTO A7/A10 – (dal km 133.6 – Direzione: Milano), coda tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per incidente.