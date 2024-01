A.S.D. Pallacanestro Sestri Sconfitta al PalaFigoi in Serie B Interregionale contro il gruppo dell’Empoli nell’ultimo impegno

Partita combattiva da parte

dei Seagulls, con Coach Bianchi al debutto in panchina, capaci di sfiorare la rimonta dal -19 contro l’USE

Empoli, che conquista la vittoria solamente negli ultimi istanti della gara.

La partita è equilibrata nel primo quarto, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo al PalaFigoi.

Il primo vantaggio più consistente è dei Seagulls che si portano sul +4 grazie ai sei punti di parziale

inanellati da Zini e Anaekwe, interrotti però dalla tripla di Mazzoni. Gli empolesi iniziano a ingranare e

chiudono il primo quarto sul +4. Nella seconda frazione sono gli ospiti a portare l’inerzia dalla loro,

riuscendo, azione su azione, ad andare all’intervallo sul +12. Nella terza frazione la squadra di Coach

Bianchi entra con tutto un altro piglio e, trascinata da Daunys e Pintus, torna a contatto dal -19 sul finire

del terzo quarto, chiuso sul 54-59. L’ultima frazione è molto equilibrata e decisa solamente dal parziale

finale di 4-10 da parte degli empolesi, avviato dalla tripla di Rosselli, che chiude definitivamente il match.

Questo il commento di Massimo Bianchi, capo allenatore dei Seagulls: «Abbiamo giocato una buona

partita considerato il cambio di allenatore e quindi anche il cambia di una certa di filosofia di gioco. E poi

purtroppo questa settimana abbiamo avuto parecchi problemi con l’influenza. Daunys l’abbiamo visto

oggi e fortunatamente è riuscito a giocare quasi tutta la partita, però era chiaramente molto debilitato e

lo stesso vale per altri due giocatori e ce ne mancavano tre. Abbiamo lottato fino a cinquanta secondi

dalla fine ma abbiamo fatto tanti errori gratuiti che sono da eliminare, in quanto sono quelli che fanno la

differenza nel punteggio. Poi apri una piazza come questa che è una città grossa che però non ha una

tradizione gigante. Qual è la prima impressione della piazza? Devo dire che ho visto più gente sugli spalti

di quanta me ne aspettassi. Spero che si riesca a riportare un po’ di entusiasmo con qualche vittoria e

spero di rivedere soprattutto i ragazzi del Settore Giovanile e del Minibasket qui al palazzetto a tifare per

la squadra».

PALLACANESTRO SESTRI vs USE EMPOLI 66-73 (13-17; 19-27; 22-15; 12-14)

A.S.D. Pallacanestro Sestri

PALLACANESTRO SESTRI: Daunys 19, Anaekwe 14, zini 12, Pintus 9, Cavallaro 5, Pittaluga 3,

Cartasegna 2, Pasqualetto 2, Costa ne. Coach: Bianchi.

USE EMPOLI: Calabrese 17, Giannone 17, Rosselli 16, Mazzoni 8, Sesoldi 7, Cerchiaro 3, Quartuccio

3, Baccetti 2, Fogli ne, Tosti ne. Coach: Valentino.