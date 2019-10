A10 Ge-Savona, A26 Voltri-Gravellona Toce chiusura notturna

Sull’ autostrada A10 Genova-Savona, per eseguire interventi obbligatori previsti ai sensi del D.lgs 264/06, finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie, nelle quattro notti consecutive di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, verso Savona, con orario 21:30-5:30.

I cantieri prevedono l’ottimizzazione dei sistemi di comunicazione di emergenza presenti in galleria, a servizio dell’utenza e di quelli antincendio accessibili ai Vigili del Fuoco, oltre alla realizzazione degli impianti di drenaggio laterali, per la raccolta dei liquidi infiammabili. Per gli utenti, in alternativa chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona o verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A10, alla stazione autostradale di Genova Pra’.

Per programmati lavori di manutenzione e pavimentazione, a partire dalla sera del 14 ottobre

sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sulla A10 Genova-Savona, per consentire programmate attività di manutenzione e pavimentazione, previste in orario notturno, la ridotta circolazione di veicoli. saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, per una notte, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 ottobre. Pertanto, chi è diretto verso Genova, verrà deviato obbligatoriamente sulla A10 Genova-Savona, verso Savona e potrà uscire alla stazione autostradale di Arenzano, per poi rientrare dalla stessa e proseguire, sulla A10, in direzione di Genova;

sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Savona, per una notte, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 ottobre. Pertanto, chi è diretto verso Savona, verrà deviato obbligatoriamente sulla A10 Genova-Savona, verso Genova e potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, per poi rientrare dalla stessa e proseguire sulla A10, verso Savona.

Sulla A10 Genova-Savona: sarà chiuso, per chi proviene da Savona, l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Alessandria/Gravellona Toce, per una notte, dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 ottobre.

Pertanto, chi è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verrà deviato obbligatoriamente verso Genova e potrà uscire alla stazione autostradale di Genova Pra', rientrare dalla stessa e proseguire sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Alessandria/Gravellona Toce.