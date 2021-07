A Varazze Burraco sotto le stelle tutti i venerdì e le domeniche di luglio. Appuntamento presso la Polisportiva San Nazario

A Varazze Burraco sotto le stelle per divertirsi in compagnia.

Luglio con il “Burraco sotto le stelle”

La Polisportiva San Nazario organizza i tradizionali incontri di Burraco nel proprio accogliente piazzale di via Cilea n.48, con inizio alle ore 20:45

Evento organizzato in collaborazione con A.P.S. Burraco Liguria.

Verrà applicato lo specifico protocollo per il contenimento della pandemia da COVID19.

Per informazioni: Tel. 380.3063360.

«Il “burraco” è un gioco tradizionale di carte della famiglia della “pinnacola”.

Nasce nel 1940 in Uruguay e viene importato in Italia, in Puglia per la precisione, nella prima metà degli anni ’80.

L’etimologia del nome “burraco” proviene dal portoghese e significa “setaccio”.»