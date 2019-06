IMPERIA. 17 GIUG. Nel prossimo fine settimana, dal 21 al 23 giugno il Centro storico di Terzorio, in provincia di Imperia, ospiterà “Argilla e Pane” una tre giorni dedicata al cibo ed all’ arte.

“ Si tratta- ci ha spiegato Alessandra Pischedda, una delle organizzatrici- di una festa, di una kermesse, ricca di eventi che ha lo scopo di valorizzare Terzorio e tutte le tematiche che sviluppino il tema dell’ argilla e del pane. Ci saranno una Mostra di arte contemporanea e di pani, dimostrazioni e laboratori interattivi, proiezioni di film, una tavola rotonda e degli stand espositivi. A fare da moderatore della tavola rotonda sarà l’ editore e giornalista Claudio Porchia”.

La mostra di Pani, presenterà oltre al celebre Pane di Triora, i tipici pani delle feste della Sardegna, il pane che diventa scultura grazie alla Scuola di Scultura in Pane in Piemonte. La mostra di ceramica “Keramos off”, in collaborazione con Gulli Arte di Savona e il Centro Culturale Paraxo coinvolgerà decine di artisti, di livello internazionale.

“ Per tre giorni – conclude la Pischedda- Ad animare borgo ligure ci saranno anche dimostrazioni e laboratori: dalla cottura primitiva del pane a quella della ceramica, cotture di ceramica raku e raku nudo, manipolazione dell’argilla e tornio e, per i più piccoli sono previsti i laboratori interattivi”.

Ci saranno anche alcuni artisti che realizzeranno delle opere davanti al pubblico, opere che andranno a far parte della collezione permanente del Museo Diffuso, che l’associazione meeTTTing point sta realizzando con il Comune di Terzorio per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Questo il programma.

Venerdì 21, a partire dalle ore 9 e 30, gli artisti Giacomo Filippini, Marian Heyerdahl, Rosanna La Spesa ed Officina ‘900 realizzeranno opere per il Museo diffuso permanente di Terzorio.

Alle 17 il Sindaco di Terzorio, Valerio Ferrari, inaugurerà gli stand e la “Library del TTT”, con la proiezione del video in memoria di Tomas D.W. Friedmann.

Alle ore 18 30 ci sarà l’ inaugurazione della mostra di arte contemporanea “Argilla & Pane”, nel frantoio e nella Casa Museo del TTT, a cura del CCP Centro Culturale Paraxo di Alassio. Saranno esposte opere di Tonina Cecchetti, Giorgio Di Palma, Giacomo Filippini, Guido Garbarino, Lea Gobbi, Marian Heyerdahl, Rosanna La Spesa, Adriano Leverone, Ole Lislerud, Sandro Lorenzini, Marcello Mannuzza, Anna Matola, Elio Markese, Francesca Paviglianiti, Luca Pellegrino & MrCorto, Ignazia Tinti, Vincenzo Randazzo, Enrico Stropparo, Massimo Trogu. Sarà inaugurata anche la mostra dei pani.

Sabato 22 al mattino ci sarà il laboratorio “mani in pasta” con argilla e pane, con Studio Fornaci e Officina ‘900, nella Piazza della Chiesa. Alle 11 la tavola rotonda, “Storie di pani”, nell’Oratorio. Saranno presenti ed interverranno l’Assessore al Turismo della Regione Liguria, Giovanni Berrino; “Gilda Cefariello Grosso (critico d’arte); Doriana Fraschiroli (titolare dell’Azienda Agricola Castellarone); Ole Lislerud (professore emerito dell’Accademia d’Arte di Oslo); Gianluigi Nario (agronomo, CIA Savona); Adalberto Piccoli (direttore del Museo Archeologico Alto Mantovano di Cavriana); Philippe Soffiotti (contadino fornaio); Claudio Porchia (giornalista), Ottavio Giannatempo (Fondatore della Prima Scuola di Scultura in Pane) ed Elio Markese (Attore). Alle 13 ci sarà la degustazione “antiche ricette” seguita dalla cottura primitiva del pane, a cura dello Studio Fornaci, con visita all’antico forno nel borgo. Nel pomeriggio all 17 e 30 inaugurazione della mostra di ceramica “Kéramos Off Gallery”, nella Gallery del TTT, in collaborazione con la GulliIarte di Savona e CCP (Centro Culturale Paraxo) di Alassio. Opere di Riccardo Accarini, Lorenzo Acquaviva, Elysia Athanatos, Sandra Baruzzi, Samuele Bonomi, Narciso Bresciani, Claudio Carrieri, Jèsus Castanòn Lochè, Attilio Cicala, Licia Cicala, Giovanna Crescini, Gianluca Cutrupi, Mirco Denicolò, Evandro Gabrieli, Dino Gambetta, Giuliana Geronazzo, Giordano Giampaolo, Gianni Celano Giannici, Marian Heyerdahl, Enzo L’Acqua, Giorgio Laveri, Adriano Leverone, Sandro Lorenzini, Giacomo Lusso, Ole Lislerud, Andrea Mannuzza, Marcello Mannuzza, Guglielmo Marthyn, Anna Matola, Giorgio Moiso, Simone Negri, Enrica Noceto, Brenno Pesci, Bianca Piva, Carlo Pizzichini, Ylli Plaka, Antonio Quattrini, Carla Rossi, Laura Scappatura, Renza Sciutto, Beppe Schiavetta, Carlo Sipsz, Fabio Taramasco, Vincenzo Randazzo, Angelo Zilio e Carlo Zoli.

Domenica 23 ancora laboratori al mattino, mentre nel pomeriggio, dalle 15 e 30 alle 18 e 30, ci saranno le dimostrazioni di tornio, cottura “raku” e “raku nudo”, a cura di Officina ‘900, Studio Fornaci e Massimo Trogu nella Piazza della Chiesa.

CLAUDIO ALMANZI