A Sanremo l’iniziativa Magicamente la Pigna

“Magicamente…la Pigna!!”, un programma di incontri a carattere letterario e sociale che si svolgerà dal 2 settembre nell’ex oratorio di Santa Brigida a Sanremo.

Una nuova iniziativa del CIV La Pigna Antico Borgo, impegnato nella promozione socio-culturale del centro storico, dopo il successo di “Dona Flor e i suoi due mariti” portato in scena dal Teatro dell’Albero il 9 agosto nella ex Chiesa di Santa Brigida trasformata in centro culturale.

Ora il CIV è lieto di annunciare per inizio settembre la rassegna “Magicamente…la Pigna!”, che si svolgerà dal 2 settembre nell’ex oratorio di Santa Brigida a Sanremo, location storica affascinante.

Si tratterà di un intenso programma di incontri a carattere letterario e sociale con ospiti legati al territorio del Ponente Ligure.

Si aprirà Mercoledì 2 settembre alle ore 18 con l’incontro “I LIBRI NATI NELLA PIGNA”: la Casa Editrice Lo Studiolo ed i suoi Autori: Freddy Colt, Fabio Barricalla, Marco Innocenti e tanti altri.

Giovedì 3 settembre alle ore 21 sarà dato ampio spazio alle iniziative sociali di DON RITO ALVAREZ. Di origine colombiana, ha fatto dell’accoglienza e della legalità le proprie ragioni di vita. Un appuntamento dedicato particolarmente ai giovani, ai progetti di cooperazione internazionale, allo sviluppo etico dei territori. In collaborazione con l’Associazione Gli Angeli di Pace.

Venerdì 4 alle ore 18 “Dall’estremo Ponente … DESTINAZIONE RAVENSBRUCK”: le Autrici Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise, che hanno raccontato in un libro “L’orrore e la bellezza nel lager delle donne” (Ed. All Around) dialogheranno con Daniela Cassini e la giornalista free lance Anna Castellana, letture a cura di Loredana de Flaviis, attrice del Teatro dell’Albero.

La chiusura della manifestazione sarà affidata sabato 5 ore 18.30 alla giornalista e scrittrice Laura Guglielmi con la sua ultima fatica “LE INCREDIBILI CURIOSITA’ DI GENOVA – Uno sguardo su più di mille anni di storia della Superba” (Ed. Newton Compton). Originaria della Città dei Fiori, ha scelto di vivere e lavorare nel capoluogo ligure, di cui svelerà gli aspetti più singolari e meno noti, intervistata dalla giornalista de Il Secolo XIX Milena Arnaldi.

Il Presidente del CIV Natale Neri ringrazia tutti gli esercenti aderenti che collaborano alle iniziative dell’Associazione.

Nel rispetto delle norme di sicurezza e dati i posti limitati, si potrà partecipare su prenotazione, telefonando al numero 0184 507609 oppure 338 4477160.