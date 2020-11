A San Bartolomeo al Mare open Day per Abbracciaperte

Abbracciaperte, il 19 dicembre giornata a porte aperte per il Nido d’infanzia di San Bartolomeo al Mare. Le famiglie potranno scoprire gli spazi e conoscere il progetto educativo.

Ardoino: “Anche quest’anno un altro passo avanti. Invito i genitori a prenotare la partecipazione”

E’ in programma sabato 19 dicembre la Giornata porte aperte del Nido d’infanzia Abbracciaperte di San Bartolomeo al Mare (Via Aurelia 139). Dalle ore 10:00 alle ore 12:00, esclusivamente su prenotazione (abbracciaperte@jobel.it oppure 0183 417 770), le famiglie potranno scoprire gli spazi e conoscere il progetto educativo.

Nel corso del mese di settembre è stato fatto un lavoro di rinnovo degli spazi e le educatrici coordinate da Valentina Donzellini hanno dato ulteriore risalto all’angolo della costruttività, creando un atelier con materiale destrutturato e privilegiando sempre materiali naturali. Confermata la collocazione spaziosa e luminosa per l’angolo morbido per i più piccini. Il giardino resta il fiore all’occhiello di questo nido che può ospitare fino a 24 bambini ed è aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 17 dal lunedì al venerdì. Il progetto educativo di quest’anno tiene conto di questi spazi e i bimbi verranno coinvolti in un percorso che vede l’esplorazione come tema centrale del lavoro educativo.

“Anche quest’anno un altro passo avanti per Abbracciaperte – ha dichiarato Maria Elena Ardoino, Assessore ai servizi sociali del Comune -, i genitori sono contenti, i bambini sembrano molto felici, il personale è molto qualificato. Funziona tutto bene. Si tratta di una bella realtà del nostro paese e del Golfo Dianese, accreditata dalla Regione Liguria. Invito i genitori a prenotare la partecipazione”.