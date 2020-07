A Nervi Fuori Festival in sicurezza tra musica e Teatro

Fuori Festival di Nervi, tra musica, teatro e aperitivi. Nel concerto di oggi un omaggio a Morricone.

Da Respighi a Morricone, a Gardel e altri importanti compositori del ‘900. L’Ensemble degli archi de l’Accademia del Chiostro, solista Anastasia D’Amico, diretto da Massimo Vivaldi, si esibirà domenica alle 19, in piazza Duca degli Abruzzi, con il concerto “Musica oltre le distanze”. Il concerto sarà preceduto alle 18.30 da “Atti unici”, uno spettacolo di sketch del teatro dell’assurdo dall’opera di Harold Pinter: sul palco ci saranno gli allievi e i maestri della scuola ARMITO Teatro.

Questi due spettacoli fanno parte del ricco cartellone del “Fuori Festival Nervi 2020”, che fino al 2 agosto farà vivere Nervi e il Municipio intorno al suo Festival con eventi collaterali di musica, danza e convivialità nella massima sicurezza.

Grazie a un protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio Levante, Associazioni di categoria del commercio e loro Centri Integrati di via con le Associazioni locali, i luoghi nerviesi più suggestivi vengono animati.

A partire dalle ore 18 sono aperti i locali che aderiscono all’iniziativa “Metti una sera a Nervi”, per un gelato, una birra, una pizza, un aperitivo o una cena prima dello spettacolo (si consiglia di prenotare per facilitare il rispetto delle norme anti-contagio) a cui si aggiungono gli esercizi dedicati allo shopping.

Durante tutta la durata della kermesse, dalle 18.30 sono organizzati eventi musicali, quattro dei quali a cura del Teatro Carlo Felice, che, in collaborazione con Porto Antico, realizza il Festival, promosso dal Comune di Genova e patrocinato da Regione Liguria. Un modo per entrare, fin dal pomeriggio, nel mood di Nervi 2020, per poi spostarsi al Teatro ai Parchi alle ore 21:15 per l’inizio degli spettacoli.

“Siamo a metà del fuori Festival e si può tirare qualche somma – dice l’assessore al Commercio Paola Bordilli -. Abbiamo visto che è un modo per far vivere Nervi, per far vivere la delegazione e un tessuto commerciale che vuole farsi scoprire. È importante che ogni evento cittadino sia accompagnato da un lavoro di squadra, fatto con il tessuto commerciale e associativo che faccia sentire come ogni delegazione cittadina ha tante ricchezze e la voglia di lavorare per valorizzare il territorio. Ogni sera, dalle 18,30, Nervi si anima con gli appuntamenti con la musica, il teatro, la prosa, lo shopping e gli apertivi, che portano tutti, non solo chi poi va ad assistere a uno spettacolo del Festival, a scoprire e anche riscoprire Nervi”.

IL PROGRAMMA

Domenica 26 luglio – ORCHESTRA D’ARCHI ACCADEMIA DEL CHIOSTRO

“Musica oltre le distanze” direttore Massimo Vivaldi. Alle 19 in Piazza Duca degli Abruzzi.

A cura di Municipio IX Levante e Assessorato ai Grandi Eventi e Commercio del Comune di Genova.

Domenica 26 luglio – ARMITOteatro

“Atti unici”, spettacolo tratta dall’opera di Harold Pinter. Alle 18.30 in via alla Chiesa Plebana.

Mercoledì 29 luglio – CARLO FELICE

DUO Calamaro / Gruppo del quartetto Paganini / Sivori (violino e chitarra)

Musiche di J.S.Bach; J. Pachelbel e N.Paganini. Alle 18.30 in Via alla Chiesa Plebana.

Mercoledì 29 luglio – GENOVA VOCAL CONSORT

“Note di speranza”. Alle 18.45 in Piazza Duca degli Abruzzi.

A cura di Assessorato ai Grandi Eventi e Commercio del Comune di Genova.

Sabato 1 agosto – CARLO FELICE

Ensemble musicale. Alle 18.30 in via Ravano.

Sabato 1 agosto – DUE VIOLINI PER SOGNARE

Duo violinistico di Genova, Loris e Manrico Cosso. Alle 18.45 in Via alla Chiesa Plebana.

A cura di Assessorato ai Grandi Eventi e Commercio del Comune di Genova.

Domenica 2 agosto – CARLO FELICE

Ensemble musicale. Alle 18.30 in Belvedere Trabucco.

Domenica 2 agosto – TATIANA ZAKHAROVA

Melodie Famose e Arie d’Opera. Alle 18.45 in Via alla Chiesa Plebana.

A cura di Assessorato ai Grandi Eventi e Commercio del Comune di Genova.

… e poi ancora…

Fino al 29 luglio – MERCATINI DI LUGLIO

Dalle ore 18 alle 24 al Porticciolo di Nervi

Fino al 2 agosto – PLEIN AIR “IL BALLETTO”

Nervi Renaissance. Raduno partecipanti venerdì 17 ore 10 al castello di Nervi.

26 luglio – OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

Dalle 21 in via Oberdan e via M. Sala.

29 luglio – ESPOSIZIONE DI PITTURA

Vicky Agnello Capurro, Carolina Goedeke. Dalle 21 in via Oberdan e via M. Sala.

31 luglio – MUSICA IN PIAZZETTA

Cover di Vasco Rossi. Dalle 22 in Belvedere Trabucco.

1 – 2 agosto – CONCERTO DI CHITARRA

Martina Cincotta. Dalle 20.30 Torre Groppallo.

1 – 2 agosto – ESPOSIZIONE SCULTURE

Giuliano Carta, Loretta Dell’Acqua, Martina Prioni

2 agosto – SFILATA DI MODA

Negozianti CIV Nervi 2005. Dalle 21 in via Oberdan e via M. Sala.