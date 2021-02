A Imperia e Savona posti disponibili per il Servizio Civile

Incontro online per presentare i progetti di Servizio Civile Universale nel ponente ligure.

In prossimità della chiusura del bando prevista per il 15 febbraio prossimo, Confcooperative Imperia Savona organizza in collaborazione con il Centro di Solidarietà l’Ancora un open day on line per presentare i suoi progetti di Servizio Civile Universale attraverso cui ragazzi e ragazze di età compresa fra i 18 e i 28 anni possono rendersi utili agli altri.

La durata del servizio è di dodici mesi, l’impegno dei volontari è di 25 ore settimanali. Ai volontari spetta un contributo mensile di 439,50 € corrisposto direttamente dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

24 sono i posti disponibili nelle Provincie di Imperia e Savona nei progetti gestiti da Confcooperative Imperia Savona presso:

-Gli asili nido di Ventimiglia, Bordighera, Taggia, San Bartolomeo al Mare, Albenga, Boissano, Quiliano, Finale Ligure, Albissola Marina, Celle Ligure, Varazze e Savona

-I social bar Non uno meno di Alassio e Finale Ligure

-Il centro diurno per disabili di Loano

-La Comunità Madre Bambino per ragazze straniere di Imperia

-La Comunità per minori di Varazze e Savona

-Le ludoteche di Vado Ligure, Finale Ligure ed Albissola Superiore

I 17 posti di servizio civile disponibili presso il Centro Ancora sono ubicati a Ventimiglia, Vallecrosia, Sanremo, Bajardo, ed Imperia. I giovani saranno impegnati in attività di assistenza e sostegno a tossicodipendenti presso le Comunità terapeutiche di Imperia e Ventimiglia gestite dall’Ancora, presso il Centro di aggregazione giovanile di Sanremo in attività di educazione e animazione a favore di minori oltre che in attività di assistenza ed integrazione sociale di richiedenti asilo a Vallecrosia, Imperia e Bajardo.

Il Servizio Civile rappresenta per i giovani un’importante opportunità di crescita e formazione personale oltre che permettere loro di inserirsi con responsabilità nella società di domani.

L’incontro si terrà lunedì 8 febbraio alle 16. Per iscrizione scrivere una mail a imperia@confcooperative.it. Per informazioni: 380 9022871.

La propria candidatura potrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE in modalità on-line grazie alla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere attraverso S P I D, Sistema Pubblico d’Identità Digitale entro e non oltre il 15 febbraio 2021 ore 14.00.