A Genova una card vantaggiosa per la stagione teatrale

GENOVATEATRO CARD

A GENOVA IL TEATRO CRESCE E RINNOVA LA SUA OFFERTA

Anche quest’anno Genovateatro, la rete dei teatri dell’area cittadina e metropolitana coordinata dal Comune di Genova mette a disposizione la Genovateatro Card, che consente agli abbonati alla stagione di un teatro della rete di poter assistere agli spettacoli in tutti gli altri teatri a prezzo ridotto: basterà esibire la Card e l’abbonamento alla stagione 2019/2020.

L’attività dei teatri genovesi è in continua crescita e sta ottenendo riconoscimenti anche grazie alla promozione di iniziative, uniche a livello nazionale. In questo senso, Genovateatro Card è un segnale importante per l’offerta culturale cittadina in quanto, oltre ad agevolare gli abbonati, rafforza la collaborazione tra i teatri della rete e ne amplia il pubblico, senza concorrenza e nel rispetto delle specificità di ognuno.

«La Card della rete dei teatri, oltre a premiare gli spettatori più affezionati, evidenzia anche la proposta culturale, la ricerca innovativa e la forte collaborazione con il territorio, offrendo conoscenza e socialità a tutta la collettività, senza tralasciare la condivisione delle diverse esperienze teatrali che ha spesso portato a migliorare l’indotto stesso, con importanti risultati anche a livello nazionale» spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso.

www.genovateatro.it è il primo portale web in Italia dove è disponibile l’intera programmazione e le informazioni sugli spettacoli e sui servizi. È anche possibile acquistare on line i biglietti.

Ecco i teatri che aderiscono all’iniziativa:

Teatro Carlo Felice, Teatro Nazionale di Genova, GOG Giovine Orchestra Genovese, Politeama Genovese, Teatro della Tosse, Teatro Verdi, Teatro Sociale di Camogli, Teatro Govi, Teatro di Cicagna, Lunaria Teatro, Teatro il Sipario Strappato, TPL Teatro di Sori, Teatro Garage, Teatro Akropolis, Teatro dell’Ortica, Teatro Bloser, Auditorium Teatro Strada Nuova, Teatro dell’Arca.

La Card accompagna l’abbonamento ad uno dei teatri della rete Genovateatro e dà diritto a riduzioni sugli spettacoli della stagione in corso. Sono esclusi gli spettacoli fuori stagione e quelli a biglietto unico senza riduzione. Per avere diritto alla riduzione è necessario presentare alla cassa abbonamento e card.