Usa, via le mascherine all’aperto per i vaccinati

Negli Usa le persone vaccinate potranno non usare le mascherine all’aperto.

Le nuove linee guida riguardo le misure da rispettare sono state emesse dal Cdc, il Centers for Disease Control and Prevention, agenzia federale per la prevenzione delle malattie, insieme ai membri della task force della Casa Bianca.

Per quando riguarda gli americani oltre la metà ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più di un terzo è stato completamente vaccinato, per un totale di oltre 230 milioni dosi somministrate.

Ora secondo i Cdc, gli americani pienamente vaccinati possono non portare la mascherina all’aperto, a meno che non si tratti di eventi con grandi quantità di persone.

Fino ad oggi dovevano indossarla tutti, anche fuori, se non potevano rispettare la distanza di 6 feet (182 cm).

Chi è stato completamente vaccinato potrà partecipare a cene e incontri con piccoli gruppi di famigliari e amici.

I Centers for Disease Control and Prevention, continuano invece a raccomandare la mascherina per le visite al chiuso dai parrucchieri, nei centri commerciali, nei cinema/teatri, nelle chiese e anche negli eventi affollati all’aperto, quali quelli sportivi o i cortei.

E per i non vaccinati la mascherina resta d’obbligo negli incontri all’aperto con altre persone non immunizzate e ai ristoranti outdoor.