A Genova in scena Another Round for Five di Cristiana Morganti.

Cinque danzatori in cerchio, pronti a un rituale che potrebbe essere la riunione di un club segreto, una terapia di gruppo o uno scontro di boxe…

Su musiche che vanno dalla tecno alla musica sacra di Pergolesi a What a Feeling di Irene Cara, Another Round for Five di Cristiana Morganti, storica interprete del Tanztheater di Pina Bausch, mette in scena con ironia l’inafferrabile natura del vivere. Venerdì 1 e sabato 2 aprile al Teatro Ivo Chiesa.

