A Genova il nuovo corteo (autorizzato) contro il Green pass | Video

Anche questo sabato si è svolta a Genova la manifestazione contro il green pass obbligatorio.

Questa volta si è trattato di una manifestazione autorizzata con un presidio che doveva avvenire alle 16 in piazza Piazza De Ferrari ma slittata di un paio d’ore per via della giornata di grande caldo fino ad arrivare alle 18.

Circa 3 / 400 partecipanti, dal centro città si sono mossi in via XXV Aprile, piazza Fontane Marose, via Garibaldi, via Cairoli e piazza Caricamento, per poi tornare indietro.

Diversi i disagi per il traffico seppure scarso a ferragosto in quanto la zona del corteo è stata chiusa.

La manifestazione ha visto anche la partecipazione degli studenti universitari genovesi che hanno parlato da piazza De Ferrari ai presenti.

Tanti i cartelli e gli striscioni di dissenso per la politica governativa che ha visto obbligo del Green pass.

Il corteo ha percorso le strade del centro scandendo diversi slogan da “No Green Pass!”, “libertа! libertа!”, “Bassetti e Burioni fuori dai c…..”, ma anche contro Draghi, Speranza, Toti e i invettive contro Bassetti e Burioni. Ed ancora “Giù le mani dai bambini” in merito alle ipotesi di estensione dell’obbligo vaccinale ai più piccoli.

I manifestanti si sono poi dati appuntamento per sabato prossimo.