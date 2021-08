A Genova il concerto di piano di Deca al Bar Royal del Grand Hotel Savoia. Appuntamento il 21 agosto alle ore 20:30 con “Isole invisibili”.

A Genova il concerto di piano di Deca, esibizione da solista.

Nell’ambito della rassegna Liguria Festival Arti e Musica 2021, l’Associazione genovese Musicamica organizza il concerto per pianoforte “Isole Invisibili” con Deca.

L’appuntamento è per sabato 21 agosto alle ore 20:30 presso il bar Royal del Grand Hotel Savoia di Genova.

Lo storico edificio genovese lo ospiterà per un solo piano concerto.

“Isole invisibili” è l’ultimo lavoro discografico dell’eclettico pianista savonese, che si discosta temporaneamente dall’amata elettronica.

Dà infatti vita con questo progetto ad un’amalgama musicale tra la romantica classica e quella colta del Novecento.

Evidenze che denotano la malleabilità del musicista e compositore nostrano nel trovare ispirazioni anche in terreni nuovi.

Pur restando nella classicità dell’atmosfera pianistica dimostra grande capacità di cambiamento, sottolineando il suo essere in continua e sorprendente evoluzione.

Deca regala così al pubblico, con il concerto per solo piano “Isole invisibili”, un’emozionante esibizione.

IL PROGRAMMA

Deca – Isole Invisibili, solo piano concerto

– estratti dall’omonimo album

– i celebri 4 Preludi in LA Minore

– alcuni estratti dalla colonna sonora del film inchiesta “Crisi complessa” – brani inediti

– improvvisazioni

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Prenotazione al numero 3396531632.

Obbligatorio essere in possesso di Green Pass e mascherina. https://www.facebook.com/Musicamica

DOVE

Grand Hotel Savoia

Via Arsenale di Terra 5, 16126, Genova info@grandhotelsavoia.it

010 2772831

INGRESSO A OFFERTA LIBERA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE MUSICAMICA

Prima e dopo il concerto sarà possibile degustare un aperitivo nella meravigliosa terrazza panoramica.

BIOGRAFIE

Federico De Caroli – Deca:

nato a Savona nel 1964 è pianista di formazione classica.

Dalla metà degli anni ’80 si è accostato alle sonorità elettroniche e sperimentali seguendo un suo personale percorso di ricerca e produzione.

Questo pur continuando a coltivare parallelamente ambiti più tradizionali.

Ha infatti scritto musica per il teatro, per il cinema documentaristico e per la televisione (RAI).

Da sempre prevalentemente indipendente, è autore di una ventina di dischi di musica strumentale ambient ed elettronica.

Si è esibito nelle più importanti rassegne nazionali del genere.

Ha lavorato come produttore del suono e arrangiatore in svariati studi di registrazione.

Dal 2009 al 2011 è stato direttore artistico dell’Antico Teatro Sacco di Savona.

Nel 2017 pubblica per la prima volta un album di solo pianoforte, tornando allo strumento delle sue vocazioni originare e proponendo atmosfere minimaliste e intimistiche.

Per la promozione del disco si è esibito dal vivo sia nei teatri che in location non convenzionali, come gallerie d’arte e librerie.

L’album è stato distribuito in tutto il mondo e ha ottenuto unanimi recensioni e valutazioni sulle più importanti riviste musicali.

Giovanna Savino:

diplomata al Conservatorio “N. Paganini” di Genova e si perfeziona con i Maestri Fabbriciani, Marion, Cambursano e Valentini.

Ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali classificandosi sempre ai primi posti e collaborato con diversi teatri.

Ha effettuato registrazioni per la BBC e inciso sigle per varie reti televisive.

Tiene corsi di perfezionamento in Italia e all’estero.

Docente di flauto traverso presso l’Istituto Comprensivo Montaldo ad indirizzo musicale di Genova e presso l’Accademia Ducale della stessa città.

Direttrice dell’Accademia Flautistica di Genova e Presidente di Associazione Musicamica dal 2004.

Nel 2009 ha vinto il concorso indetto dal Comune di Santa Margherita Ligure per la “PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”.

Da allora organizza il SANTA FESTIVAL e I CORSI INTERNAZIONALI DI ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE a Villa Durazzo della stessa città.

Associazione Musicamica

Nasce nel 2004 con presidente la flautista Giovanna Savino.

L’Associazione sviluppa un’ampia attività musicale tra concerti, rassegne, corsi di formazione e molto altro.

Nell’anno 2018 ha realizzato la prima edizione della rassegna musicale “ANTOLA FESTIVAL” e anche “MONFERRATO FESTIVAL”.

Dal 2009 organizza corsi di alto perfezionamento musicale per strumentisti e cantanti;

percorsi tenuti da docenti di fama internazionale e con la partecipazione di allievi provenienti da tutto il mondo.

Organizza ogni anno Santa Festival e Santa Festival Winter.

Musicamica si avvale della collaborazione di Artisti di fama internazionale ed Associazioni Italiane e Straniere.

Con queste organizza molti concerti nel mondo.

Dal 2021 tutti gli eventi del territorio ligure si accomunano sotto il nome di “MUSICAMICA LIGURIA FESTIVAL”- Arti e Musica.

Giorgia Cadenasso