A Genova arriva “Sogno pianissimo”, il concerto evento di Marco De Vita in programma il 21 ottobre alle 21 al Teatro Govi.

Un concerto musicale ma più un racconto di viaggio, la storia di una vita che parte da Genova e a Genova ritorna. Sogno Pianissimo, è lo spettacolo ideato e realizzato dal cantautore Marco De Vita che si terrà al Teatro Govi di Genova nel prossimo autunno.

Info e prevendite

Marco De Vita ripercorre le tappe della sua storia musicale, iniziata nel labirinto dei caruggi, vicoli dalla monumentale bellezza e nei quartieri genovesi ricchi di cultura e tradizioni musicali dove ha scritto e composto le sue prime canzoni come È ora imparerò a volare che è un fermo immagine su un tempo fatto di speranze e di sogni.

Nelle piazze e nelle strade tra il sacro e il profano di una Genova assolata e malinconica, il cantautore tra mille difficoltà, in equilibrio con una palla di cristallo che giace sulla testa, come scrive in una sua canzone, continua a produrre la sua musica, da Parliamone a Via da me e ad arricchirla di nuove ispirazioni, nuovi incontri e collaborazioni per assumere la sua identità artistica.

Così, da Genova a Napoli, “da nord a sud” come scrive lo stesso autore in uno dei suoi brani, Marco De Vita parte alla scoperta di nuove vibrazioni ma soprattutto di se stesso, per poi ritornare nel punto di partenza. Ed è proprio a Napoli che avviene l’incontro con il musicista Fabrizio Fedele che Marco sceglie come arrangiatore del suo primo disco Parliamone, che contiene i brani che eseguirà sul palco del Teatro Govi il 21 ottobre prossimo.

La sua produzione musicale continua prima a Napoli e poi a Roma dove incontra lo scrittore e autore di testi per la musica Alessandro Hellmann con il quale avvia una collaborazione. Sul palco a Genova Marco De Vita presenterà Il filo e Pronti ad andarsene due brani composti dai due autori.

Per dar forza ad un sodalizio artistico, all’ incontro tra due tradizioni musicali, Marco De Vita affida allo stesso Fabrizio Fedele la direzione artistica del suo evento che, insieme ai musicisti genovesi Adriano Damonte al basso, Nino Guarnaccia alla chitarra e Roberto Ponticelli alla batteria, offrirà al pubblico un concerto di ritmi e armonie evocative e ricche di fascino.

Marco De Vita, in Sogno Pianissimo, regala ai suoi ascoltatori le emozioni contenute nelle sue canzoni composte tra profondità e leggerezza, speranza e stanchezza, serietà e ironia, solitudine e condivisione.

Ad arricchire lo spettacolo, ci saranno le performance di Katia & The Girls (Lisa, Pamela e Silvia) e di Monica Grimaldi. Anche questa scelta non è casuale perché Marco De Vita porta sul palco le amiche di infanzia con le quali ha condiviso l’inizio della sua storia artistica.

Sogno Pianissimo è un evento in cui l’autore propone brani editi e inediti, oltre a quelli già citati, Le Parole arrangiato dal musicista napoletano Francesco Vitiello e Il tempo delle mele.

Nel concerto del cantautore, il pubblico è il vero protagonista e non semplice ascoltatore, perché nelle canzoni di Marco De Vita non c’è una costruzione artefatta della realtà ma ci sono spazi di tenerezza in cui ognuno si può ritrovare.

Maggiori informazioni e prevendite

I biglietti del concerto sono in vendita sul sito ufficiale del Teatro Govi al link https://www.teatrogovi.it/evento/sogno-pianissimo/ e al punto vendita YeaWea Musical & Dance Academy in Via Urbano Rela 7R, Sampierdarena – Genova con orario 15-22 oppure al Teatro Govi in Via Pastorino 23R Genova tutti i giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.