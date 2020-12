A fuoco quadro elettrico in una casa a Fabiano Alto

Nella tarda serata di ieri una squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale, è intervenuta nel Comune della Spezia presso la località Fabiano Alto in via Nuova S. Andrea, per l’incendio di un quadro elettrico.

Arrivati sul posto una squadra di cinque pompieri ed un APS, l’Auto Pompa Serbatoio, si trovava in presenza di un incendio generalizzato che coinvolgeva una batteria di contatori dell’energia elettrica in uso ad un condominio con otto unità abitative, una volta spento le fiamme con gli estintori in dotazione, si provvedeva alla messa in sicurezza del luogo del sinistro.

Presente sul luogo del sinistro anche il personale sanitario del 118, non si segnalano persone ferite o evacuate.

Per il ripristino della fornitura dell’energia elettrica, giungeva sul posto il personale reperibile di Enel.