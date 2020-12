Serata movimentata al Campasso, ecuadoriani denunciati

Serata movimentata al Campasso nei pressi di via Silvio Spaventa dove c’è stata una festa in una casa, sembra per un compleanno.

Per un motivo ancora sconosciuto uno dei partecipanti, un ecuadoriano, sarebbe sceso in strada urlando e brandendo un coccio di bottiglia e, insieme a lui ci sarebbero state altre quattro persone.

I residenti, pensando che si trattasse di una rissa, si sono spaventati e hanno chiamato la Polizia.

Gli agenti sul posto hanno trovato un 37enne ecuadoriano esagitato, ferito ad una mano che brandiva un coccio di bottiglia, mentre gli altri connazionali cercavano di tranquillizzarlo.

L’uomo è stato bloccato dagli agenti e portato in Questura dove è stato denunciato per minacce aggravate e multato per violazione delle norme anti-Covid. Stessa sanzione è stata inflitta agli altri quattro ecuadoriani presenti.

Il 37enne è stato anche portato al pronto soccorso del Villa Scassi per le cure del caso.