Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Mioglia, nel savonese, per l’incendo di un’abitazione. In particolare, per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco il tetto dell’abitazione.

I vigili del fuoco, intervenuti, hanno spento le fiamme, ma la casa risulta inagibile.

All’interno ci abitava una sola persona che è stata costretta ad abbandonare l’edificio.

L’uomo è stato ospitato in un edificio messo a disposizione dal Comune.